Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Gute Nachrichten für alle ÖPNV-Nutzer in Schwetzingen: Ab dem 1. Januar 2023 können die Stadtbuslinien 715 und 716 komplett unentgeltlich genutzt werden. Auch die anderen ÖPNV-Linien (711 in den Hirschacker) sind dann innerhalb der Stadtgrenzen von Schwetzingen kostenlos. Dies beschloss der Schwetzinger Gemeinderat ohne Gegenstimme in seiner jüngsten Sitzung.

Beide Stadtbuslinien 715 und 716, die vom Schwetzinger Bahnhof aus in einer Nordschleife (716 über Friedhof und Schloss) sowie auf einer Südschleife (715 über die Südtangente und den Schälzig) den Bahnhof als Endpunkt wieder erreichen, werden im Auftrag des VRN und der Stadt Schwetzingen vom Busverkehr Rhein-Neckar (BRN) betrieben.

Beide Schleifen weisen etwa eine Fahrzeit von einer halben Stunde auf und verkehren an Wochentagen und am Samstag zwischen kurz nach sechs Uhr am Morgen bis nach 18 Uhr am späten Nachmittag etwa im Stundentakt. In reduziertem Umfang fahren die Stadtbusse auch am Sonntag.

Die Stadt Schwetzingen muss dem Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) einen tariflichen Ausgleich für die entgangenen Fahrgeldeinnahmen zahlen. Damit gleicht sie jedes kostenlose Ticket, das gelöst wird, finanziell aus.

Dabei liegen die prognostizierten Ausfälle, gemessen am letzten Vor-Pandemie-Jahr, also dem Jahr 2019, bei einer Höhe von rund 26.000 Euro. Berücksichtigt wurden in der Berechnung alle Einzelticketverkäufe, die in Schwetzingen bei einem lokalen Tarif von 60 Cent je Erwachsenen und 30 Cent je Kind innerhalb des Stadtgebiets bereits besonders günstig sind.

Zusätzlich erwartet werden aber auch Abwanderungen aus dem Ticket für Schüler, dem Maxx-Ticket und dem Ticket für Senioren. Diese Einnahmeverluste lassen sich jedoch nur schwer vorhersagen. Man glaubt allerdings, dass die finanziellen Auswirkungen wegen des geringen Preisniveaus im Schwetzinger Stadtgebiet relativ überschaubar bleiben. Der tatsächliche Ausgleichsbetrag durch die Stadt ab 2023 wird von der realen Nachfrage der kostenlosen Tickets abhängen.