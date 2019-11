Schwetzingen. (RNZ) Gute Nachrichten für Fans von Max Giesinger: Der Popsänger tritt am Mittwoch, 29. Juli 2020, ab 19.30 Uhr im Schlossgarten Schwetzingen auf. Im Gepäck hat er sein neustes Album „Die Reise“. Der 31-Jährige zählt derzeit zu den erfolgreichsten deutschen Pop-Künstlern.

Mehr als 300 Konzerte hat Giesinger 2016 und 2017 gespielt. Auf Marktplätzen und Burgen, in Clubs, einem Pferdestall, in Schlossparks und Stadien – bis hin zum legendären Konzert bei „Das Fest“ in Karlsruhe. Über eine Million begeisterte Zuschauer wollten hören, wie „Der Junge, der rennt“ live klingt. Sein erstes Album „Laufen Lernen“ finanzierte Max Giesinger noch über eine Crowdfunding-Kampagne im Internet. Mit der Single „80 Millionen“ gelang ihm dann im Sommer 2016 der Durchbruch. Der Song bekam eine Platinauszeichnung. Seine zweite Single „Wenn sie tanzt“ erreichte Goldstatus und wurde bereits 70 000 Mal im Radio gespielt.

„Die Reise“ ist das dritte Album von Max Giesinger. Es erschien im November 2018 und erzählt eine Geschichte vom permanenten Unterwegssein. Davon, sich überall und nirgends Zuhause zu fühlen. Und von dem Wunsch, irgendwann anzukommen.

Die Karten für das Konzert mit Max Giesinger in Schwetzingen sind ab heute in allen RNZ-Geschäftsstellen erhältlich. Rollstuhlfahrerplätze und Eintrittskarten für Menschen mit hundertprozentiger Schwerbehinderung und einer notwendigen Begleitperson sind ausschließlich beim Veranstalter Provinztour unter der Telefonnummer 07139/547 erhältlich. Wer möchte, kann auch eine E-Mail an ticket@provinztour.de schreiben. Aus Sicherheitsgründen haben Kinder unter 6 Jahren auch in Begleitung eines Erwachsenen keinen Zutritt zum Konzert.