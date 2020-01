Von Alexander Albrecht

Schwetzingen/Bensheim.Vom Landtag in Stuttgart ins südhessische Rathaus? Manfred Kern will Bensheimer Bürgermeister werden. Das verriet der Grünen-Politiker jetzt der RNZ. "Der Kreisverband Bergstraße hat mich angefragt – und ich habe Ja gesagt", erklärte der 61-Jährige. Nominiert werden soll Kern bei einer Mitgliederversammlung am 31. Januar.

Der Steuerberater und Musiker vertritt seit 2011 den Wahlkreis Schwetzingen im Landtag. 2016 hat er sogar das Direktmandat erobert. Nun ist ihm aber für die Wahl im nächsten Jahr intern Konkurrenz erwachsen. Vor wenigen Tagen hat Kerns Parteifreund Andre Baumann (46), früherer Landesvorsitzender des Naturschutzbunds (Nabu) und heutiger Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium, angekündigt, sich um das Mandat im Wahlkreis zu bemühen. Zu einer Kampfabstimmung zwischen den beiden Schwetzingern wird es aber wohl kaum kommen.

Selbst für den Fall, in Bensheim nicht nominiert zu werden, hat Kern bereits gegenüber der RNZ angedeutet, sich landespolitisch zurückzuziehen. Verbunden jedoch mit dem Wunsch, dass eine Frau gegen Baumann antritt. Oder die Grünen zumindest eine "echte Wahl" zwischen zwei oder mehr Bewerbern haben.

Vor wenigen Wochen ist in Bensheim die Koalition aus CDU, Grüner Liste und den "Bürgern für Bensheim" zerbrochen. Die Rede ist von atmosphärischen Störungen, von Vertrauensverlusten unter den Beteiligten. CDU-Fraktionschef Markus Woißyk drückte es gegenüber der RNZ so aus: "Es hat halt gemenschelt." Dabei habe man vor allem mit den Grünen vieles in Bensheim erreicht.

Kerns Kandidatur hat Woißyk überrascht. Schließlich habe er noch nie von ihm gehört und sei der mögliche Bewerber schon über 60 Jahre alt. Bürgermeister in der 40 000-Einwohner-Stadt ist seit 2014 der waschechte Bensheimer Rolf Richter (53) von der CDU, der wieder antritt und den Woißyk fest im Sattel sitzend wähnt. "Wobei die Grünen momentan einen Hype erleben. Und die Personen trotz ihrer Leistungen in den Hintergrund rücken könnten", sagte Woißyk. "Ich bin bei Rolf Richter aber optimistisch, dass er es wieder schafft."

Bürgermeister werden in Hessen auf sechs Jahre gewählt. Kandidaten müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Ansonsten gibt es keine Altersbegrenzungen. Die hat der hessische Landtag vor drei Jahren abgeschafft – übrigens mit den Stimmen der schwarz-grünen Regierungskoalition.