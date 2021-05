Schwetzingen. (vkn) Mit den neuen Lockerungen, die seit Mittwoch im Rhein-Neckar-Kreis gelten, sind auch die Einkaufsmöglichkeiten im Einzelhandel erweitert worden. Dort können die Händler nun pro 40 Quadratmeter einen Kunden ohne Testnachweis und mit Termin in ihren Laden lassen. Alternativ sind auch zwei Kunden pro 40 Quadratmeter ohne Termin und mit negativem Testergebnis, Impf- oder Genesenen-Nachweis möglich.

"Nach Bekanntwerden der bevorstehenden Öffnungen haben bei uns viele Menschen angerufen, die sich erkundigen wollten", berichtete Elke Ackermann-Knieriem vom Modehaus Bräuninger. Das Angebot, dort ohne Termin einzukaufen, werde gut angenommen. "Wir können zwölf Personen gleichzeitig reinlassen", so die Händlerin. Weder bei der Terminbuchung noch bei spontanen Besuchen habe es Probleme gegeben.

Für die Kontaktdokumentation im Modehaus Bräuninger können die Kunden ihre Adresse entweder über die Luca-App übermitteln oder wie bisher auf einer Liste per Hand eintragen. Zurzeit wird die Luca-App von den Kunden aber eher wenig genutzt. "Das läuft schleppend an. Die meisten registrieren sich lieber per Hand", meinte Ackermann-Knieriem. Sie hofft, dass die Öffnungen weiter voranschreiten und die Registrierung irgendwann komplett wegfällt. Eine Kundin schwärmte von einem neuen Einkaufsgefühl. "Ich habe mich sehr über die weiteren Öffnungen gefreut und fühle mich jetzt freier", sagte Irina Valerga. Dazu zählt für sie auch das Angebot der kostenlosen Schnelltests im Zentrum.

Auch Michaela Schreiber von Trendi-Mode in der Carl-Theodor-Straße gab sich optimistisch. "Wenn die Gastronomie wieder geöffnet hat, spüren wir das im Einzelhandel", sagte sie. Die Nachfrage sei groß. Die Menschen seien froh, endlich mal wieder bummeln zu können. Zwar seien viele noch immer verunsichert. "Aber es wird besser von Tag zu Tag", erklärte Schreiber zuversichtlich.