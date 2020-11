Von Stefan Kern

Schwetzingen. Begonnen hat alles vor ziemlich genau fünf Jahren im Dezember 2015: Immer deutlicher kristallisierte sich damals heraus, dass die sanierungsbedürftige Karl-Friedrich-Schimper-Gemeinschaftsschule den modernen pädagogischen Erfordernissen auf keiner Ebene mehr entspricht. Die Kluft zwischen dem pädagogischen Ansatz einer Gemeinschaftsschule und den architektonischen Gegebenheiten war einfach zu groß. Darüber hinaus machte sich bei den drei Schulträgern Schwetzingen, Oftersheim und Plankstadt, organisiert im Zweckverband Unterer Leimbach, die Überzeugung breit, dass an einem Neubau kein Weg vorbeiführt.

Der Zweckverbandsvorsitzende und Oberbürgermeister Schwetzingen, René Pöltl, betonte, gestützt auf Untersuchungen, dass eine Komplettsanierung teurer käme als ein Neubau. Und so beschlossen die drei Kommunen, dass damals auf 30 Millionen Euro taxierte Projekt zu stemmen und für die rund 700 Schüler und 70 Lehrer bis zum Herbst 2020 eine neue Schule zu bauen.

Ganz so ist es nicht gekommen, wobei es dafür, so Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan, überaus gute Gründe gebe. Die boomende Baukonjunktur gerade in den Jahren 2018 und 2019 sowie Corona machten den Planern einen Strich durch die Rechnung. Und das betrifft nicht nur das Zeitfenster, dass eigentlich seit drei Monaten geschlossen sein sollte und nun erst im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen wird, sondern auch den Kostenrahmen. Die angepeilten 30 Millionen Euro werden mit einem Plus von 20 Prozent verfehlt. Unterm Strich, so Steffan während einer Baubegehung, summierten sich die Kosten auf rund 36 Millionen Euro.

Wobei aber noch der Landeszuschuss über 2,8 Millionen Euro, 500.000 Euro im Rahmen des Digitalpaktes und weitere 500.000 Euro KfW-Darlehen gegengerechnet werden müssten. Natürlich seien Kostensteigerung und Verzögerung unschön. Aber zugleich, und das betonte Projektleiter Frank Schurack von "agn", entstehe hier eine Schule, die sich mit den pädagogischen Ansätzen des dritten Jahrtausends auf Augenhöhe befinde. "Das hier wird ein Leuchtturm in der Bildungslandschaft", zeigte sich Steffan überzeugt.

Blick auf die Lüftungsgeräte, die auf dem Dach installiert werden. Foto: Lenhardt

Bei einem Besuch der Baustelle wird offensichtlich, dass die Bauherren Wert auf Qualität und Nachhaltigkeit legen. So hätte man natürlich, so Projektleiter Schurack, anstatt Parkett auf ein günstigeres Bodenmaterial ausweichen können. Doch die Einsparung hätte man mit späteren Sanierungen wieder verloren. "Parkett ist deutlich widerständiger als jedes andere Fußbodenmaterial." Auch die Klimabilanz des neuen Schulkörpers dürfte sehr effizient ausfallen. Der Strom kommt aus dem mit Biogas betriebenen Blockheizkraftwerk beim Bellamar. Darüber hinaus entsteht auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage der Bürger-Energiegenossenschaft. Durchdacht ist auch der Bereich Lüftung und Klimatisierung. Hier zeigt sich die Weitsichtigkeit der Planer, schließlich ist die Anlage so konzipiert, dass sie auch vor möglichen virusbelasteten Aerosolen schütze. Neben der Klimaanlage bilde auch die helle Klinkersteinfassade, die sich bei Weitem nicht so aufheize wie andere Fassadenmaterialien, eine Schranke gegen die Hitze im Sommer.

Architektonischer Höhepunkt ist die Aula, ein Raum über alle vier Stockwerke hinweg, der von pyramidenförmigen Oberlichtern gekrönt wird. Stolz zeigte sich Schurack, dass die Aula ohne Stützen auskommt. "Statisch gesehen eine Meisterleistung, die eine große und vor allem vielfältig nutzbare Fläche ermöglicht." Nebenan findet sich die Mensa mit 220 Sitzplätzen und Frischküche. Das heißt: "Hier wird jeden Tag frisch gekocht", freut sich der Bürgermeister. Ausgelegt ist die Küche für rund 450 Essen in zwei Durchgängen.

Derzeit ist vor allem der Innenausbau in vollem Gange. Bis zu 18 Unternehmen sind gerade gleichzeitig vor Ort und treiben die Entwicklung voran. In der Seglersprache, so Steffan, würde man sagen, "wir segeln hart am Wind und kommen voran". In wenigen Tagen, so Schurack, werde sukzessive das Außengerüst abgebaut. Und auch im Innenausbau biege man auf die Zielgerade ein. Man ist überzeugt, dass der Umzug vor den Sommerferien 2021 vonstattengehe, sodass der Unterricht im September 2021 starten könne. Als eigentliches Bauende steht der April 2021 im Kalender des Projektleiters. Der Abriss des alten Schulgebäudes soll dann nach den ersten Vorbereitungen ab Mai 2021 vor allem während den Sommerferien durchgeführt werden. Insgesamt würden diese Arbeiten wohl ein halbes Jahr in Anspruch nehmen. Direkt im Anschluss erfolge dann die Herstellung der Außenanlage. Bis zum endgültigen Abschluss des Projekts im Frühjahr 2022 bleibt die Spoleto-Straße übrigens gesperrt. Dient sie den Schülern während der Außenarbeiten doch als eine Art Schulhof.

Es ist ein allerdings Leuchtturmprojekt, das auch im Haushalt des Zweckverbandes Unterer Leimbach seine Spuren hinterlassen wird. Die Zahlen von Verbandskämmerin Susanne Nagel sprechen eine deutliche Sprache. Ausgehend von einem Minus über 16,1 Millionen Euro zum 1. Januar 2020 wächst der Schuldenstand zum 1. Januar 2021 auf fast 35 Millionen Euro und schlussendlich auf fast 45,3 Millionen Euro zum 31. Dezember 2021.

Auf der Habenseite stehe dafür aber eine moderne Schule, die dem regionalen Bildungsstandort einen deutlich spürbaren Schub verleihen wird. Bildung, daran erinnert Steffan, "ist die einzige Ressource, über die Deutschland verfügt. Sie gilt es, zu entwickeln und zu pflegen."