Spaß in der Küche des Jugendzentrums Go In bei der Pralinenherstellung: Ayline (links) und Selina tauchen ihre Oreo-Kugeln in flüssige weiße Schokolade. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Schon der Anblick der Zutaten macht Appetit: weiße Schokolade, Cranberrys, Kokosflocken, Kekse und Puderzucker befinden sich auf dem auf dem Arbeitstisch in der Küche des Schwetzinger Jugendzentrums (JUZ) Go In. Die Jugendlichen stellen mithilfe von Andrea Kroll vom Jugendbüro der Stadt Schwetzingen Pralinen her. Das Angebot ist Teil des Programms "Sommer Spezial 2". Dabei sind die 13-Jährige Thea und vier weitere Jugendliche.

"Ich habe noch nie Pralinen in Förmchen gemacht. Das will ich jetzt mal ausprobieren", erzählt Thea, warum sie sich angemeldet hat. Auf dem Arbeitstisch der Küche liegen die Pralinenförmchen aus Silikon, die ähnlich aussehen wie die Formen für Eiswürfel. Die 15-jährige Ayline hat schon ganz konkrete Pläne für die neu erworbenen Kenntnisse im Blick. "Als Geschenk für Weihnachten", erklärt sie. Ayline hat außerdem ihre 13-jährige Schwester Selina mitgebracht. Mit der zwölfjährigen Emily und der 14-jährigen Sophia ist die Runde an diesem Nachmittag zunächst komplett. Später gesellt noch ein junger Mann hinzu.

Vier Arbeitsplätze mit jeweils einem transportablen Induktionsherd und Töpfchen mit Wasserbad sind in der Küche vorbereitet. Drei Gruppen bilden sich. Insgesamt hat Kroll vier verschiedene Sorten Pralinen auf dem Programm. Alle hat sie zuvor schon selbst zubereitet und das Ergebnis von den Kollegen und Mitarbeitern des städtischen Bauhofs ausprobieren lassen. Von den Vorkostern habe sie nur gute Rückmeldungen bekommen, erzählt sie.

Für die erste Sorte Pralinen müssen die Gruppen zunächst stark kakaohaltige Sandwich-Kekse kleinmachen. Dazu packen die Teilnehmer das Gebäck in kleine Plastiktüten. Für die weitere Bearbeitung liegen neben den Herdplatten Nudelhölzer und andere hölzerne Gegenstände parat, mit denen sich die Kekse hämmern und bröselig rollen lassen. Ayline und Selina arbeiten als Dream-Team und in "Schwesternliebe", wie sie lachend feststellen, von den Gruppen am schnellsten.

"Wunderbar", lobt Andrea Kroll das Ergebnis, nachdem ihr Selina die Tüte mit den nahezu pulverisierten Keksen unter die Nase hält. Das nehmen sich Thea und Emily zum Vorbild. Ihr Gebäck ist noch viel zu bröckelig.

Aus dem entstandenen Gebäckpulver gemischt mit Frischkäse rollen die fünf anschließend kleine Kugeln. Die kommen danach erst einmal in den Kühlschrank und werden hart, während in den Wasserbädern über den Töpfen auf den Herdplatten die weiße Schokolade schön glattflüssig schmilzt. Die inzwischen gekühlten Bällchen werden in die flüssige Masse getunkt, mit weißer Schokolade umhüllt und mit dem Löffel wieder herausgefischt.

Anschließend wird die Praline mit Schokosplittern verziert und in ein typisches gefalztes Papierchen gesetzt: Fertig ist die erste Sorte. Zum Hartwerden wandert die Produktlinie dann aber zunächst noch einmal in Kühlschrank. "Ich finde es leichter als ich gedacht habe, nachdem ich meinen Rhythmus gefunden hatte", meint Sophia. Ihre Mitstreiterinnen sehen das ähnlich. Für die Teilnehmer ist das Angebot eine willkommene Abwechslung während der sechswöchigen Sommerferien. "Sonst schlafe ich manchmal einfach zu lange", erzählt Ayline, warum sie gern auf die Sommer-Angebote im JUZ eingeht. Emily ergänzt, dass man dort Sachen ausprobieren kann, die man sonst nicht tun würde. "Das ist gezielt für diese Altersgruppe zwischen 13 und 15, für die es wenig Angebote gibt", erläutert Andrea Kroll zum Sommer Spezial.

Das Angebot sei sehr gut angenommen worden, mehrere Veranstaltungen waren komplett ausgebucht. Dass an diesem Tag nur die Hälfte der angemeldeten Jugendlichen erschien, sei untypisch, betont Kroll. Das Team des Jugendzentrums überlegt nichtsdestotrotz, in den Herbstferien das Programm erneut aufzulegen.