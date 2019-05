Schwetzingen. (RNZ) Wegen Wartungsarbeiten ist die Kreuzung Bruchhäuser Straße/Kurfürstenstraße ab dem morgigen Mittwoch teilweise gesperrt. Wie die Verwaltung mitteilt, sind davon die Linksabbiegespur in Richtung Scheffelstraße und die Geradeausspur stadtauswärts betroffen. Die Fußgängerampel wird je nach Fortschritt der Baustelle gesperrt. Die Umleitung erfolgt aus der Nadlerstraße in Richtung Scheffelstraße zum Odenwaldring. Von der Bruchhäuser Straße aus wird der Verkehr in Richtung Scheffelstraße über den Odenwaldring oder über die August-Neuhaus-Straße, die L630, die Nadlerstraße und die Kurfürstenstraße umgeleitet. Auch Autofahrer aus der Kurfürstenstraße in Richtung Scheffelstraße nehmen diese Umleitung. Für die Wartungsarbeiten ist eine Woche veranschlagt.