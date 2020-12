In den Schwetzinger Kirchen finden bis mindestens 10. Januar keine Gottesdienste statt. So in der Kirche St. Pankratius. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Viele Menschen haben Angst, fühlen sich allein und ohnmächtig oder empfinden sogar Wut. Das Coronavirus greift tief in das Leben ein und sorgt für Unruhe. Nächstenliebe, Fürsorge und Geborgenheit war zwar nie unwichtig. Doch mit dem Virus und den gesellschaftlichen Auswirkungen, so der katholische Pfarrer Uwe Lüttinger und sein evangelischer Kollege Steffen Groß, habe die christliche Botschaft enorm an Bedeutung gewonnen. Deshalb hielten beide Kirchen auch lange an den Präsenz-Gottesdiensten fest. Doch die Infizierten-Zahlen steigen und ließen den beiden Pfarrern am Ende keine andere Wahl, als sämtliche Präsenz-Weihnachtsgottesdienste abzusagen.

"Es war die schwerste Entscheidung in meiner Zeit als Pfarrer", erzählt Uwe Lüttinger. Es ist ihm anzumerken, dass ihm dieser Entscheid nahe geht. Er habe nach Rücksprache mit der Erzdiözese Freiburg, den Rathäusern und dem Kirchengemeinderat aber keinen anderen Weg gesehen. Steffen Groß erklärt: "Das Virus mache keine Pause, auch nicht an Weihnachten, sodass jede soziale Interaktion leider ein Risiko ist."

Auch wenn eine Ansteckung in den Kirchen eher unwahrscheinlich sei, würden Versammlungen derzeit einfach ein falsches Signal aussenden, findet er. Die zentrale Botschaft von Weihnachten sei der Satz "Fürchtet euch nicht", den die Engel zu den Hirten sagten, die angesichts der gleißend leuchtenden Himmelsboten in der Heiligen Nacht verängstigt waren. "Die Geburt Jesus ist eine Botschaft der Hoffnung und dies bis heute", fügt Lüttinger an. Im Grund sei Weihnachten ein Dankesfest. "Wir danken Gott für seine Menschwerdung."

Eigentlich sind Gottesdienste unersetzbar, auf neudeutsch systemrelevant. Doch angesichts der steigenden Zahl von Infizierten sei der digitale Weg leider alternativlos. "Nicht schön, aber es geht einfach nicht anders", so Lüttinger. Für ihn kann das Digitale das Analoge nie ersetzen. Das besondere an Gottesdienste sei ja "das gemeinsame Verbunden-Sein in Gott". Zugleich eint die Beiden nun der Wille, eben doch möglichst viel von diesem gemeinsamen Verbunden-Sein ins digitale zu übersetzen und zu retten. "Wir Menschen brauchen das."

Die katholische Kirchengemeinde überträgt hier am Donnerstag, 24. Dezember, ab 22 Uhr aus der St. Pankratius Kirche die Christmette mit Kinderschola. Für Familien gibt es um 16.30 Uhr mit einen ökumenischen Familiengottesdienst. Darüber findet sich auf der Internetseite auch ein Krippenspiel als Online-Bildergeschichte. Am 25. Dezember findet ab 10.30 Uhr die Online-Messe zum Weihnachtsfest mit kleinem Chor und Instrumentalisten statt. Und am 26. Dezember wird ab 11 Uhr die Messe zum Fest des Heiligen Stephanus übertragen. Weitere Termine sind am 31. Dezember um 17 Uhr die Messe zum Jahresabschluss, am 1. Januar um 18 Uhr die Messe zum Jahresbeginn, am 5. Januar um 18.30 Uhr die Messe am Fest der Erscheinung des Herrn sowie am 9. Januar um 18.30 Uhr die Messe zur Taufe des Herrn.

Die evangelische Kirche beginnt ihren Online-Weihnachtsgottesdienst "For Your Soul" am Donnerstag, 24. Dezember, um 17 Uhr. Mit dabei ist das Schwetzinger Blechbläserensemble. Am 26. Dezember um 11 Uhr findet der Gottesdienst zum Zweiten Weihnachtstag statt und ein weiterer Gottesdienst am 31. Dezember ab 16 Uhr. Weitere Gottesdienste sind in Planung. Zu sehen ist das alles hier. Die evangelische Kirche sagt zudem ihre diesjährige Tannenbaum-Aktion ab. Heißt, die Konfirmanden werden am Samstag nach dem Dreikönigstag die ausgedienten Weihnachtsbäume nicht abholen.

Info: Die Gotteshäuser selbst sind tagsüber geöffnet und können unter Beachtung der Hygieneregeln betreten werden. Hier kann ab dem 24. Dezember auch das Friedenslicht aus Bethlehem abgeholt werden.