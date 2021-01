Von Stefan Kern

Schwetzingen.FFP2-Masken sind laut neuer Landesverordnung sowohl im öffentlichen Nah- und Fernverkehr sowie in Geschäften Pflicht und werden auch grundsätzlich empfohlen. Vertreter aller sechs Apotheken in Schwetzingen versicherten jetzt gegenüber der RNZ, dass diese Masken in ausreichender Zahl vorhanden seien, sodass der Bedarf problemlos gedeckt werden könne.

Und auch wenn es einen Ansturm geben sollte, so Jürgen Sommer, Inhaber der Nord-Apotheke, seien die Lieferketten so stabil, dass "Engpässe nicht zu erwarten sind". Eine Einschätzung, die seine Kollegen und Kolleginnen einhellig teilten. "Jeder, der eine FFP2-Maske möchte, bekommt sie auch", versichert Sascha Wächter von der Oststadt-Apotheke.

Wichtig beim Einkaufen, so Hava Arslan von der Dreikönig-Apotheke, seien die Qualitätsmerkmale. Vom Kauf der Masken im Internet rät sie ab. Da gebe es einfach zu viele Fälschungen, die keinerlei Schutz garantierten. Gute Masken erkennt man am CE-Kennzeichen und der EN-Nummer. Damit garantiere der Hersteller, dass europäischen Normen genüge getan wurde.

Dabei wissen sie und ihre Kollegen, dass der Kauf angesichts des Preises im Internet oft verführerisch erscheint. Da gebe es, so Stefanie Speer von der Markgrafen-Apotheke, immer wieder Angebote deutlich unter zwei Euro. Die seien aber immer, so versicherte sie genau wie Michael Havlik von der St. Martin Apotheke "annähernd immer unseriös".

Je nach Menge kostet eine FFP2-Maske in Schwetzingen zwischen drei und vier Euro. Wie sich die Preise entwickeln, sei dabei nicht klar. Bei stark anziehender Nachfrage sei nicht ausgeschlossen, dass die Preise ansteigen. Havlik konzentriert sich übrigens auf deutsche Masken-Hersteller. Diese seien zwar etwas teurer, aber dafür stimme die Qualität, und die Lieferung gehe sehr schnell. "Wenn ich vormittags bestelle, ist die Lieferung nicht selten am Nachmittag schon da." Zufriedenstellend läuft in den Augen der Apotheker auch die Vergabe der Bezugsscheine für Menschen ab 60 Jahre.

Nach Alter gestaffelt, versenden die Krankenkassen derzeit Bezugscheine, mit denen die Betroffenen sechs FFP2-Masken für zwei Euro erhalten. Insgesamt werden Menschen über 60 Jahre zwei solche Bezugsscheine zugestellt, sodass es am Ende zwölf dieser Masken sind, welche die über 60-jährigen für vier Euro erhalten. Der erste Bezugsschein ist bis Ende Februar gültig, der zweite von Mitte Februar bis April. Etwas komplizierter ist der Umgang mit den Masken.

Grundsätzlich seien FFP2-Masken, so Havlik, Einwegprodukte. Sie werden also einmal genutzt und dann weggeworfen. Konzipiert seien sie, so Wächter, für rund acht Stunden. Anschließend, so der Mann von der Oststadt-Apotheke, könnten sie für sechs bis sieben Tage zum Trocknen aufgehängt und dann wieder getragen werden. "Mehr als fünf Mal sollte man diesen Vorgang aber nicht wiederholen."

Speer von der Markgrafen-Apotheke ergänzt, dass die Maske keinesfalls im Kalten getrocknet werden sollte. "Viren überleben in kalter Umgebung deutlich länger." Abgeraten wird aber vom Trocknen im Ofen. Zwar sei es richtig, dass bei 80 Grad die Viren abgetötet werden. Doch ein herkömmlicher Backofen weise, so sagt es Speer, beachtliche Temperaturschwankungen auf, sodass eine Temperatur von konstant 80 Grad nicht gewährleistet sei. "Und wenn man den Backofen einfach heißer dreht, zerstört man die Filterwirkung der FFP2-Maske."

Nicht unproblematisch sei auch immer wieder die Art und Weise, wie sie getragen werde. Oft, so Havlik, müsse er Kunden darauf hinweisen, dass auch die Nase bedeckt sein müsse. Und wenn sich die Maske langsam auflöse, habe sich die Schutzwirkung auch erledigt. Aber wenn man sich an den Umgang mit ihr gewöhnt habe und auch die anderen Regeln beachte, so Sommer, biete die FFP2-Maske einen effektiven Schutz vor Ansteckung.