Von Volker Knab

Schwetzingen. "Der Kiosk wird inzwischen sehr gut angenommen", freute sich Bernd Lehnert. Der Inhaber des Schwetzinger Kaffeehauses hat zum Jahreswechsel den Kiosk an der "Alla-hopp!"-Anlage übernommen. Nach einem aufgrund der Corona-Pandemie schwierigem Start wurde erst jetzt Eröffnung gefeiert. Der vorherige Betreiber Kai Kompenhans habe aus privaten Gründen aufgehört, hieß es am Dienstag.

In der ersten Zeit nach Wiedereröffnung der Anlage sei die Resonanz noch gering gewesen. "Viele Familien haben sich zurückgehalten", stellte Lehnert fest. "Langsam merkt man, dass auch größere Gruppierungen zurückkommen." Lehner hofft, dass der Betrieb im Sommer weiter anzieht – auch durch die Rückkehr von Urlaubern auf das Spiel- und Freizeitgelände.

Zu essen bietet die Küche des Kiosks Klassiker wie Pommes und Currywurst, aber auch kleinere Speisen, Pizza und Salate. "Alles wird frisch zubereitet", versprach Bernd Lehnert in seiner Ansprache bei der kleinen Eröffnungsfeier. In der Küche bereitet Jowan Miran die Speisen. Sie betreibt gemeinsam mit ihrem Mann Ismail Miran aus Bernd Lehnerts Team den Kiosk. Auf Wunsch und Menü-Vorbestellung kochen die Eheleute auch Gerichte aus ihrer nordirakischen Heimat.

Generell schweben Lehnert und den Mirans für die nahe Zukunft nach und nach die Erweiterung des kulinarischen Angebots und Veranstaltungen am Kiosk vor. Eine wechselnde Tagessuppe soll im Herbst auf der Speisekarte den Anfang machen.

Im Winter soll der Betrieb nicht ruhen, sondern mit Abholservice und speziellen jahreszeitlichen Angeboten fortgeführt werden, so Lehnert. "Wir planen bald schon einen Kinderflohmarkt und wollen eine kleine Matinee am Sonntag einführen", sagte er. Weiter stehen verschiedene Frühstücksarten auf der Speisekarte darunter ein "alla-hopp!"-Frühstück. Zudem richten die Mirans Kindergeburtstage aus.

Letzte Bereicherung im Angebot des Kiosks sei auf vielfachen Wunsch der Kinder die Anschaffung einer Crash-Ice-Maschine gewesen. Lehnert betonte, mit der Familie Miran habe er genau das richtige Personal für den Betrieb des Kiosks in seinem Team gewusst. Der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl freute sich darüber, dass sich mit dem Kaffeehaus-Betreiber ein Nachfolger für den Kiosk gefunden habe, "der mit Schwetzingen gastronomisch verbunden ist und richtig Lust auf dieses Projekt hat".

Jetzt sei ein guter Anfang gemacht, und "es gibt noch so viele Ideen". Pöltl hob die Bedeutung des "alla-hopp!"-Geländes für die Stadt hervor und nahm erfreut die vielen Kinder auf dem Spielgelände wahr. Mit den neuen Kioskbetreuern fänden die Besucher auf dem Gelände nun ein gutes Angebot.

Der Kiosk war in den Jahren 2018 und 2019 von Kay Kompenshans betrieben worden. Pöltl und Lehnert dankten ihm für die gute Begleitung bei der Betriebsübergabe. Der Oberbürgermeister erinnerte an das große Engagement Kompenhans’ für den Kiosk nach der Eröffnung 2015 und an die beiden für den Betrieb eher misslichen vergangenen Sommer. Ein Blitzschlag und Hitze hatten das Geschäft eingeschränkt und für weniger Zuspruch gesorgt. Das hätte aber beim Betreiberwechsel keine Rolle gespielt.