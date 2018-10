Meikel Fuchs überreichte die Spende an Joerg Mohr vom "Theater am Puls". Foto: Len

Schwetzingen. (mio) Es ist ein in Deutschland einmaliges Projekt: Bei dem Dokumentar-Film von Produzent Meikel Fuchs über die Geschichte von Schwetzingen haben fast 300 Menschen ehrenamtlich vor und hinter den Kulissen mitgewirkt. Für die Premiere hatte die Evangelische Kirche Schwetzingen das Lutherhaus kostenlos zur Verfügung gestellt. Zu den drei Aufführungen kamen rund 800 Zuschauer, es hatte mehrere Hundert Freikarten für die Mitwirkenden des Films gegeben. Von jeder Eintrittskarte ging je ein Euro für die Jugendarbeit der Kirche ab, aber auch der Erlös aus dem normalen Kartenverkauf in Höhe von 2400 Euro wird nun gespendet.

Die erste Tranche von 1200 Euro ging an das "Theater am Puls". Leiter Joerg Mohr hatte im Film die Rolle des Casanova-Arztes übernommen. Er dankte für die Spende: "In unserem neuen Stück ,Herr der Diebe’ werden sechs Kinder mitmachen - wir werden das Geld für die Förderung dieser jungen Talente verwenden." Weitere Spenden werden folgen. In den nächsten Monaten entstehen aus dem Filmmaterial übrigens ein Director’s Cut und eine Kinderversion.