Das Bellamar in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (RNZ) Mit dem Ende der Freibadsaison am Sonntag öffnet das "Bellamar"an diesem Montag nun sein Hallenbad. Eine Beschränkung der Besucherzahlen und feste Zeitfenster für die Nutzung des Hallenbads wird es vorerst nicht geben. Zunächst einmal blickt das Bellamar-Team jedoch auf eine "den Umständen entsprechend normal verlaufene Freibadsaison" zurück, wie Bäderleiter Alexander Happold erklärt. Die gesunkenen Inzidenzen hätten einige Lockerungen ermöglicht – zum Beispiel bei den sportlichen Aktivitäten.

Auch Stadtwerke-Prokurist Patrick Körner, seit dem 1. Juli verantwortlicher Bellamar-Werkleiter, zieht eine positive Bilanz der vergangenen drei Monate. "Rund 35.000 Besucher sind in Ordnung, angesichts der unsicheren und wechselhaften Rahmenbedingungen, zu denen man in diesem Jahr sicher auch das instabile Wetter zählen muss", sagt er.

35.000 Besucher seit Mitte Juni

Das Hallenbad öffnet am heutigen Montag zu den gewohnten Zeiten. Feste Zeitfenster und maximale Besucherzahlen sind erst einmal vom Tisch. Für den Zugang zum Hallenbad müssen die Besucher nachweislich geimpft, genesen oder getestet sein. Außerdem gilt ein Abstandsgebot von 1,5 Metern und die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes mit Ausnahme der Schwimmhalle und der Sanitärbereiche. Die Tickets bucht man am besten im Internet unter www.bellamar-schwetzingen.de. "Insbesondere für die stark frequentierten Wochenendtage bitten wir unsere Gäste um die Buchung über das Online-Portal. Von Montag bis Freitag können Tickets zusätzlich an der Kasse erworben werden", sagt Happold.

Solange das Wetter es zulässt, steht das Nichtschwimmerbecken im Freien weiter zur Verfügung. Die Sauna bleibt wegen Umbauarbeiten geschlossen. Die Schwimmkurse finden statt. Interessenten können sich unter www.wasserwelten.net anmelden oder eine E-Mail an info@wasserwelten.net schreiben. Eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 06202 / 579 97 70 ist ebenfalls möglich. Anmeldungen für die "Aqua-Kurse mit Viola" nimmt das Bellamar entgegen. Mehrfachkarten, Wertkarten und Gutscheine verlieren vorübergehend ihre Gültigkeit. Die Laufzeiten dieser Tickets sollen jedoch nach Angaben der Werkleitung entsprechend verlängert werden.