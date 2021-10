Hell, geräumig, moderne Ausstattung und einige Annehmlichkeiten: Ein Blick in ein „Komfortzimmer“ der GRN-Klinik in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Schwetzingen. Die gute medizinische Betreuung – von der Operation bis zur Pflege – ist für Patienten in einem Krankenhaus das Wichtigste. Doch auch das Ambiente spielt für sie eine große Rolle. Sie wollen sich in ihren Zimmern wohlfühlen. Für die Genesung ist dieser Faktor ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Daher wird im GRN-Krankenhaus in Schwetzingen ins Ambiente investiert. Knapp 20 Millionen Euro werden ausgegeben. Nicht nur für die Erneuerung der gynäkologischen Ambulanz, einen dritten Kreißsaal oder für einen neuen Konferenz- und Besprechungsbereich, sondern auch für 46 sogenannte "Komfortzimmer".

Diese haben mit Krankenhausatmosphäre eigentlich nicht mehr viel zu tun, wie ein Blick in die ersten sieben neuen Zimmer zeigt. Sie erinnern eher an ein Hotelambiente. Die neuen Annehmlichkeiten für die Patienten, sie sind für den Geschäftsführer der GRN-Gesundheitszentren Rhein-Neckar, Rüdiger Burger, auch "Standortsicherung". Die Ausstattung der hellen Räume ist modern. Bademäntel und Handtücher liegen bereit. Es gibt ein Multimediaangebot am Bett, sogar einen Gepäckservice und selbst eine Minibar – natürlich ohne alkoholische Getränke.

Burger und Klinikleiterin Katharina Elbs sind stolz auf die neuen Zimmer. Und auch die Chefärztin der Gynäkologie, Dr. Annette Maleika, sowie der Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie, Dr. Albert Rombach, sind angetan und verweisen gerne darauf, dass auch die direkte Umgebung bei einem Krankenhausaufenthalt stimmen sollte, wenn es darum geht, wieder gesund zu werden. Zudem sind die alten früheren Drei-Bett-Zimmer in die Jahre gekommen.

Sie stammen noch aus dem Jahr 1974 und genügten den Patienten-Ansprüchen einfach nicht mehr. Die Zimmer seien für heutige Maßstäbe zu klein, kaum bis gar nicht barrierefrei, und vor allem Dusche und WC seien weit unter üblichen Standards. Und selbst die Pflege der Patienten sei laut der Klinikverantwortlichen in den neu gestalteten Räumen deutlich einfacher und damit auch schonender. Bezogen werden die sieben ersten "Komfortzimmer" von Patienten der Abteilungen Gynäkologie und Orthopädie. Bei diesen Fachgebieten gebe es viele geplante Eingriffe, auf die sich die Patienten gut vorbereiten. Und für sie spielt bei der Auswahl des Krankenhauses die moderne Ausstattung in den Zimmern eben auch eine Rolle. Es muss "gefallen." Das sei ein Wettbewerb, "dem wir uns stellen müssen", so Burger.

Weitere 18 "Komfortzimmer" werden hinzukommen im aufgestockten vierten Obergeschoss des GRN-Krankenhauses. Diese sollen ebenso im zweiten Quartal 2022 fertig sein, wie die neue gynäkologische Ambulanz, der weitere Kreißsaal und die Meeting-Bereiche. Spätestens Anfang 2023 sollen dann auch die übrigen 21 Patientenzimmer im neuen Styling bezogen werden können. Von den Kosten für alles trägt das Land rund 10,8 Millionen Euro, der Rhein-Neckar-Kreis sieben und das Krankenhaus selbst 1,6 Millionen Euro.

Elbs hat Anfang August beim Umzug der Patienten geholfen. Sie hat dabei eine Frau erlebt, die ihr sagte, sie fühle sich angesichts der schönen, hellen Zimmer gleich etwas weniger krank. Mehr Bestätigung für den eingeschlagenen Kurs gebe es kaum, so die Klinikchefin.