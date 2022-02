In diesem Bereich soll die neue Rad- und Fußverkehrsbrücke über die Bahnlinie entstehen. Das Bauwerk bindet dann das neue Stadtquartier „Schwetzinger Höfe“ an den Hauptbahnhof und die Innenstadt an. Fotos: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Für den geplanten Neubau einer innerstädtischen Rad- und Fußverkehrsbrücke über die Bahnlinie nahe dem Schwetzinger Hauptbahnhof erhält die Stadt Schwetzingen rund 9,3 Millionen Euro Fördergelder vom Bund. Besonders wichtig dabei: Im Osten der Spargelstadt entsteht ein neues Stadtquartier. Die neue Brücke soll die "Schwetzinger Höfe" dann besser an Hauptbahnhof und Innenstadt anbinden. Baubeginn soll voraussichtlich Ende 2024/ Anfang 2025 sein.

Bei Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl war nach der Zusage des Bundes am Dienstag die Freude groß. "Mit der Fördersumme von 9,276 Millionen Euro gehören wir zu den wenigen Kommunen, die mit 80 Prozent den Höchstsatz der beantragten Förderung erhalten haben. Das unterstreicht die große Bedeutung, die die Fördergeber diesem städtebaulichen Projekt bescheinigen", meinte Pöltl.

Oberbürgermeister René Pöltl

Die Zusage verstand der Oberbürgermeister auch als Zeichen für die Qualität des städtischen Förderantrags. Die Brücke werde künftig den Bogen zwischen der Innenstadt und dem neuen Stadtquartier "Schwetzinger Höfe" über die Bahnlinie spannen. Zu 100 Prozent werden nach Auskunft der Stadtverwaltung nur noch Projekte in finanzschwachen Kommunen gefördert. Bei der Vorstellung des Neubauprojekts der Rad- und Fußgängerbrücke im Schwetzinger Gemeinderat hatte Pöltl im Sommer vergangenen Jahres die verkehrstechnische, emotionale und städtebauliche Spaltung der Stadt in zwei Teile aufgrund der die Stadt durchziehenden Bahnlinie beklagt.

Das neue Wohnquartier in Schwetzingen entsteht auf einem rund 11.120 Quadratmeter großen ehemaligen Firmengelände. Mit dem ersten Bauabschnitt wurde Ende vergangenen Jahres begonnen. In den nächsten zwei Jahren sollen dort rund 145 Wohneinheiten und Reihenhäuser entstehen.

Für die Zusage des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) waren bei dem Schwetzinger Projekt vor allem die Stärkung des Radverkehrs und der damit verbundene klimaneutrale Aspekt des Bauvorhabens ausschlaggebend. "Dank der geplanten Fahrradbrücke können die Menschen in Schwetzingen bald sicher, auf direktem Weg zum Hauptbahnhof radeln. Von dort geht es mit der Bahn dann nahtlos weiter. Damit ist die Strecke auch für Berufspendler besonders attraktiv", wird der Parlamentarische Staatssekretär, Michael Theurer, in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Technisch soll die neue Rad- und Fußverkehrsbrücke in Schwetzingen eine Spannweite von rund 80 Metern aufweisen. Verkehrsplanerisch soll das Bauwerk die Stadtteile im Osten und Westen einander näherbringen und so eine Minderung der Trennwirkung der Gleisanlage bewirken. Das Bauwerk ist zudem ein wichtiger Baustein des Klimaschutzkonzepts der Stadt Schwetzingen, da mit der Brückenverbindung der Zugang zum Hauptbahnhof als Mobilitätsknotenpunkt erleichtert wird. Parallel zum Brückenneubau richtet die Spargelstadt an wichtigen Knotenpunkten sogenannte "Mobility Hubs" ein, die aus Leihfahrrädern und Radabstellmöglichkeiten sowie Lademöglichkeiten für E-Bikes bestehen. "Die Stadt Schwetzingen zeigt mit ihrem Modellvorhaben, wie verkehrs- und städtebaulichen Herausforderungen mit klimafreundlicher und nachhaltiger Mobilität begegnet werden kann", lobt das Ministerium in der Mitteilung der Förderung das Schwetzinger Projekt. Projektträger für das Förderprogramm ist das Bundesamt für Güterverkehr.