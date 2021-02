Schwetzingen. (pri) Zu einem schweren Unfall kam es auf der Mannheimer Landstraße (L597) am Sonntagnachmittag. Nach ersten Informationen war eine Mercedes A-Klasse gegen 13.20 Uhr von Schwetzingen kommend auf der Mannheimer Landstraße nach links in Richtung Bundesstraße B535/B36 abgebogen. Dabei übersah der 36-jährige Fahrer einen entgegenkommenden KIA und kollidierte mit diesem frontal.

Bei dem Unfall wurden beide Fahrer sowie die Beifahrerin im KIA verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz war auch der Rettungshubschrauber Christoph 53, der einen Notarzt an die Unfallstelle brachte. Über die Schwere der Verletzungen liege zum derzeitigen Zeitpunkt noch keine genaueren Informationen vor, teilte die Polizei am Abend mit. Lebensgefahr könne jedoch ausgeschlossen werden.

Die Mannheimer Landstraße war zwischen der Brühler Landstraße und der B535 gesperrt. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gereinigt. Die Straße konnte gegen 15.15 Uhr wieder freigegeben werden.

Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird beim Mercedes auf rund 20.000 Euro geschätzt, beim Kia auf 10.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen war mit zehn Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Hubschrauber.

Update: Sonntag, 14. Februar 2021, 17.30 Uhr