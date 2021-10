Von Stefan Kern

Schwetzingen.Wie kann man eine Antwort auf den Klimawandel finden? Um diese Frage zu klären, hat sich Franz Puschner, Geografie-Lehrer an der Carl-Theodor-Schule in Schwetzingen, aufs Fahrrad geschwungen und ist einfach losgefahren. Zumindest für sich selbst, so sagt er, hat er dabei eine passende Antwort gefunden. Herausgekommen ist ein 35-minütiger Film mit dem Titel "Wann ist jetzt – Eine Erdgeschichte der Zukunft". Puschner beleuchtet darin das Klima in der Region und seine Veränderungen. All jenen, die dem Klimawandel desillusioniert entgegensehen, liefert Puschner eine Erzählung, die Hoffnung macht. Für ihn steht fest: Um den Klimawandel und seine Dramatik zu verstehen, müssen die Menschen die geologischen Zusammenhänge begreifen. Deshalb radelt er in seinem Film als erstes zum Geographischen Institut der Uni Heidelberg und interviewt die Klimawissenschaftlerin Nicole Aeschbach. Sie erklärt die Bedeutung von Klimagasen, die heute einen eher schlechten Ruf haben, im Grunde aber mit dafür sorgten, dass sich Leben auf dem Planeten entwickeln konnte. Ohne Treibhausgase wie CO2 wäre die Erde eine leblose Eiswelt.

Franz Puschner. Foto: zg/RNZ-Repro

Doch wie in der Medizin gilt: Die Dosis macht das Gift. Aeschbach und Puschner bedienen sich hierbei eines Kniffs. Die rund 4,5 Milliarden Jahre währenden geologischen und biologischen Prozesse auf der Erde erklären sie am Beispiel der 450 Kilometer langen Strecke vom Pariser Eiffelturm bis zum Flughafen Mannheim-Neuostheim. Im Zeitraffer geht es durch die Jahrmilliarden: Angefangen bei den ersten einzelligen Lebewesen, die nach rund einer Milliarde Jahren auftauchten. Die ersten Lebewesen, die man mit bloßem Auge hätte erkennen können, gab es nach rund 3,6 Milliarden Jahren. Vor 235 Millionen Jahren tauchten die Saurier auf und verschwanden 169 Millionen Jahre später wieder.

Die Menschen tauchten erst vor 300.000 Jahren auf, die Industrialisierung nahm vor 200 Jahren Fahrt auf. Heruntergerechnet auf die 450-Kilometer- Strecke von Paris nach Mannheim tauchten die Menschen 30 Meter vor dem Ende der Landebahn auf, und die Industrialisierung nimmt gerade einmal zwei Zentimeter in Anspruch. Das Erdöl, das die Menschheit heute in atemberaubendem Tempo verbrennt, entstand im Erdzeitalter zwischen 3,6 und 4,2 Milliarden Jahren. Für Aeschbach werden so in wenigen Jahrzehnten Kohlenstoffspeicher klimawirksam gemacht, die über 600 Millionen Jahre hinweg entstanden sind. Geologisch gesehen sei die Geschwindigkeit der Förderung und Verbrennung extrem, ebenso wie ihre Auswirkungen. Der CO2-Gehalt in der Atmosphäre habe sich in den vergangenen 200 Jahren um das anderthalbfache multipliziert. Die globale Mitteltemperatur stieg um mehr als ein Grad an – so schnell wie noch nie.

Was das für die Region Schwetzingen bedeutet, können die Zuschauer bei der nächsten Station, den Oftersheimer Dünen, sehen. Gemeinsam mit dem Förster Christopher Schierck begutachtet Puschner die in den Augen des Försters "erschütternden" Waldschäden. Stark geschädigte und abgestorbene Bäume belegen, dass hier eine grundlegende Veränderung Fahrt aufgenommen hat. Das große Ziel sei nun ein möglichst vielfältiger und damit klimastabiler Wald, so der Förster. Nicht der eine große Wurf, sondern viele kleine Ansätze. Dafür plädiert auch Landrat Stefan Dallinger, der im Film ebenfalls zu Wort kommt. Fotovoltaikanlagen bauen, Schulen energetisch auf Vordermann bringen und Biomüll zu Bioerdgas umwandeln. Viele kleine Mosaiksteine, die den Weg zur Klimaneutralität des Rhein-Neckar-Kreises bis 2040 ebnen sollen.

Beeindruckend sind auch die Schüler, die in dem Film zu Wort kommen. Sie sprechen von einem Gefühl der Machtlosigkeit und dem Eindruck, den Beginn eines apokalyptischen Films zu erleben. Genau da setzt Puschner an. Er will zeigen, was jeder Einzelne tun kann. Puschner, der kürzlich Vater geworden ist, ist davon überzeugt, dass das Verhalten jedes Einzelnen einen Unterschied machen kann. Seine persönliche CO2-Bilanz könne jeder ganz einfach mit dem CO2-Rechner des Umweltbundesamts errechnen. "Wer das alles weiß, kann anfangen, aktiv zu werden", sagt Puschner.

Bei der Präsentation des Films an der Carl-Theodor-Schule gaben sich die Schüler beeindruckt. Der Film sei "unfassbar gelungen" und mache nachdenklich. Auch die Machart überzeugte sie auf ganzer Linie. Besonders fasziniert waren die jungen Zuschauer von einer handgezeichneten Animation der Erdgeschichte.