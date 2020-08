Von Stefan Kern

Schwetzingen. Die Idee des ehemaligen Mannheimer Landtagsabgeordneten Gustav Hummel hatte weitreichende Folgen für die Stadt Schwetzingen: Sie katapultierte die Spargelkommune in die Moderne, so der Leiter des Karl-Wörn-Hauses, Lars Maurer.

Denn hätte Hummel im Jahr 1868 nicht die Idee für eine Eisenbahnlinie von Mannheim über Schwetzingen nach Karlsruhe gehabt – die kurfürstliche Sommerresidenz wäre wohl nie zu einem wirtschaftlichen wie kulturellen Mittelzentrum zwischen Heidelberg und Mannheim geworden.

Vor fast genau 150 Jahren, am 4. August 1870, traf der erste Zug der sogenannten Rheinbahn am damals neu erbauten Schwetzinger Bahnhof ein. Ein Ereignis, das wirtschaftlich wie städtebaulich ein mächtiger Impulsgeber war, erklärt der Leiter des Schwetzinger Stadtarchivs, Joachim Kresin. Schon zehn Jahre später fand sich die Stadt inmitten eines Bahn-Netzwerks wieder – mit Verbindungen nach Heidelberg, Karlsruhe, Speyer, Friedrichsfeld, Darmstadt und Frankfurt am Main.

Die Bedeutung der Rheinbahn für die städtische Entwicklung, könne kaum hoch genug eingeschätzt werden, betont auch Bürgermeister Matthias Steffan. Neben der Entscheidung von Kurfürst Carl Theodor, das Schwetzinger Schloss zu seiner Sommerresidenz zu machen, habe nur wenig die Stadt so geprägt, wie die Rheinbahn.

Zum Start der Rheinbahn im Jahr 1870 wurde der Schwetzinger Bahnhof fertiggestellt. Das historische Foto zeigt Bürger, die auf Lazarettzüge mit verwundeten Soldaten warten. Foto: Stadtarchiv Schwetzingen

Den Verantwortlichen ist es fast schon peinlich, dass dieses Jubiläum nun in so kleinem Rahmen, ohne jede Feierlichkeit, stattfindet. "Aber die Corona-Pandemie hat uns keine andere Wahl gelassen", sagt Steffan. Und so muss die Erinnerung an die erste Fahrt vor 150 Jahren mit einem kurzen Pressetermin und einer äußerst gelungen gestalteten Gedenkbank auskommen. Viel anders lief es vor 150 Jahren eigentlich auch nicht ab.

Die Eröffnung der Bahnlinie sei damals weit unter dem Radar der Öffentlichkeit abgelaufen, erzählt Museumsleiter Lars Maurer. Stattdessen dominierte der deutsch-französische Krieg das öffentliche Interesse. In Schwetzingen war die Bevölkerung damit beschäftigt, Lazarettzüge abzufertigen und Verletzte zu pflegen. "Da war keine Zeit für eine feierliche Eröffnung der Rheinbahn", sagt Maurer. Für den Erfolg der Bahnlinie habe dies jedoch keine Folgen gehabt.

Schon 1880 war Schwetzingen ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Unternehmen wie die Konservenfabrik Bassermann (1875) und die Firma Pfaudler (1908) begründeten den wirtschaftlichen Aufstieg der Spargelstadt. 1913 wurde dann die Deutsche Bahn mit dem Bau des Ausbesserungswerks zum größten Arbeitgeber der Stadt. Die Bahn war demnach in der öffentlichen Wahrnehmung sehr positiv besetzt.

Im Gegensatz zu heute, wurde der Bahnlärm damals als Symbol des Fortschritts gewertete, mit dem man sich sogar schmückte. Die Reichen und Mächtigen bauten ihre Villen jedenfalls direkt gegenüber des klassizistischen Bahnhofsgebäudes. Für sie ein Zeichen dafür, dass sie am Fortschritt teilnahmen, berichtet Kresin. Allerdings rauschten damals nicht wie heute 320 Züge pro Tag durch die Stadt, sondern etwa zehn.

Nach dem Zweiten Weltkrieg büßte Schwetzingen seine Rolle als wichtiger Bahnknotenpunkt ein. Doch die Auswirkungen der Rheinbahn sind bis heute sichtbar. Ohne sie wäre Schwetzingen vermutlich nicht die Stadt, wie sie die Menschen heute kennen.