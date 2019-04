Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Obdachlosigkeit, ein gesundes Selbstbild und die Liebe zum Jazz: An Gesprächsstoff mangelte es den Gästen beim jüngsten "Talk im Hirsch" nicht. Damit die Runde viele Überraschungen birgt, lädt Moderator Rolf Kienle stets Menschen aus komplett unterschiedlichen Bereichen ein. Diesmal sitzen der ehemalige Obdachlose Richard Brox, der Psychologe Steve Ayan, der Musiker Kai Häfner und der Informatiker Lucas Czech auf dem Podium.

Der "Star" des Abends ist Richard Brox, der wohl bekannteste Obdachlose Deutschlands.Mit 21 Jahren verlor er sein Dach über dem Kopf, als die Stadt Mannheim seine Wohnung zwangsräumen ließ. Es folgten 30 Jahre Obdachlosigkeit. Ein "30-jähriger Krieg" mit allen Härten, wie er sagt. Brox erzählt von einer Notunterkunft, in der man erst nach zwölf Stunden den Tod eines Drogensüchtigen bemerkt hatte. "Die Nadel steckte noch in seinem Arm."

Kurz darauf wies man das gleiche Bett einem neuen Gast zu - ohne vorher die Wäsche gewechselt zu haben. Gemeinsam mit anderen machte Brox auf den "Kollegen" aufmerksam und setzte durch, dass das Bett gereinigt wurde. Er wünscht sich ein Recht auf Arbeit und Wohnung für alle. Allerdings fühle er sich nach 30 Jahren ohne Obdach in keiner Wohnung mehr richtig wohl. "Ich habe das Gefühl von Heimat verloren." Nun setzt sich Brox für ein besonderes Projekt ein: Ein Hospiz für Obdachlose, die an einer unheilbaren Krankheit leiden. "Viele bringen sich aus Verzweiflung um", sagt er. "Sie brauchen einen Ort, an dem für sie gesorgt wird."

Der Psychologe und Wissenschafts-Redakteur Steve Ayan arbeitet bei der Fachzeitschrift "Gehirn und Geist" in Heidelberg. Am 20. April erscheint sein Buch mit dem Titel "Ich und andere Irrtümer". Darin geht es um das menschliche Selbstbildnis. "Wir haben einen natürlichen Hang dazu, uns besser zu sehen, als wir sind", sagt Ayan. "Aber Geschwister und Freunde sind oft so ehrlich, dass sie unsere Selbstüberschätzung korrigieren können." In manchen Bereichen werde eine moderate Selbstüberschätzung sogar positiv gesehen. "Das kann helfen, das Leben zu meistern", sagt Ayan.

Der Bioinformatiker Lucas Czech arbeitet am Heidelberger Institut für Theoretische Studien (HITS) und Gewinner des Science-Slams. Ziel der Teilnehmer ist es, wissenschaftliche Inhalte knapp und verständlich zu vermitteln. Als Kostprobe erläuterte Czech, welche Aufgaben der Informatik in der Evolutionsbiologie zukommen. Mittels DNA-Analysen verschiedener Lebewesen ziehe man Rückschlüsse auf die Entstehung des Lebens. Diese Untersuchungen seien jedoch nur mithilfe von äußerst leistungsfähigen Computern zu bewältigen.

Komplettiert wurde die Runde durch den Musiker und Heizungs- und Lüftungsbauer Kai Häfner aus Eppelheim. Schon sein Großvater und seine Eltern machten Musik. Häfners musikalische Laufbahn begann mit der Querflöte beim Musikverein Pfaffengrund. "Diesem Verein bin ich treu, da komme ich her." Heute ist er zudem als Sänger und Saxophonist der Freddy Wonder Combo unterwegs. Seine Touren führen ihn durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Gleichzeitig leitet Kai Häfner sein eigenes Handwerksunternehmen. Wie bringt er Firma und Musik unter einen Hut? "Mit der Hilfe meiner Frau und äußerst zuverlässigen Mitarbeitern", sagt er. Und die Zuhörer bekommen auch eine Kostprobe seines Könnens: Häfner trägt den Titel "You’ve got a friend" vor, begleitet von seinem Sohn Johannes am Flügel.