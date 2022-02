Schwetzingen. (sha/zg) Es ist immer wieder ein eindrucksvolles Naturschauspiel: Die Kirschblüte im Schwetzinger Schlossgarten. Damit alle Fans der zauberhaften Blüten das rosa-weiße Blühspektakel erleben können, startet ab sofort das Blühbarometer. Dies geht aus einer Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg hervor. Demnach kann im Internet der Fortschritt der Obstbaumblüte im Kirschgarten vor der Gartenmoschee online mitverfolgt werden.

Die Vorbotin des Frühlings ist im Gartenjahr des Schlossgartens Schwetzingen ein absoluter Höhepunkt: Wenn im März die Temperaturen steigen, verwandeln sich die Knospen der japanischen Zierkirschen im Obstgarten vor der Gartenmoschee zu einem zauberhaften rosa-weißen Blütenmeer. Die aus Japan stammende Zierkirsche zieht regelmäßig zahlreiche Gäste in ihren Bann – wie in Japan, wo man landesweit das berühmte Kirschblütenfest Hanami feiert.

In diesem Jahr ist das Blühbarometer, das die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg seit einigen Jahren anbieten, bereits Anfang Februar gestartet. Damit können Fans der Kirschblüte online verfolgen, wann sich die Knospen zu öffnen beginnen und die ersten rosafarbenen Blütenblätter im Obstgarten zu sehen sind.

Wenn die Blüte näher rückt, werden in immer kürzeren Abständen neue Bilder eingestellt, die über den aktuellen Entwicklungsstand der Zierkirschenblüten informieren, heißt es in der Mitteilung weiter. Anfangs wird wöchentlich eine aktuelle Aufnahme eingestellt; in der Hochzeit der Blüte wechseln die Bilder täglich. Die Seite mit den aktuellen Kirschblütenbildern wird dann zur meistgeklickten des großen Internetportals: Zu finden ist das "Blühbarometer" unter www.schloss-schwetzingen.de in der Rubrik "Aktuelles".

Je nach Temperaturanstieg erblühen die Kirschbäume ab etwa Mitte bis Ende März zu voller Blüte. Das rosa-weiße Blütenmeer bezaubert dann gut drei Wochen lang die Besucherinnen und Besucher im berühmten Schwetzinger Schlossgarten.

Info: Öffnungszeiten des Schlossgartens: bis Samstag, 26. März, täglich 9 bis 17 Uhr, letzter Einlass ist um 16.30 Uhr.