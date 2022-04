Schwetzingen. (heb) Die humanitäre Lage am Hindukusch ist dramatisch. Laut den Vereinten Nationen (UN) können sich 95 Prozent der Bevölkerung in Afghanistan nicht mehr ausreichend ernähren. Ehemalige Ortskräfte, die für die Deutschen gearbeitet hatten, verstecken sich vor den Taliban.

Für Raquel Rempp sind die Nachrichten kaum zu ertragen. "Familien verkaufen ihre kleinen Kinder, um den Rest der Familie einige Zeit weiter irgendwie ernähren zu können. Es gibt kaum noch medizinische Versorgung", schreibt die Schwetzinger Flüchtlingshelferin in einem Spendenaufruf.

Obwohl sich in Europa verständlicherweise derzeit alles um den furchtbaren Krieg in der Ukraine drehe, dürfe das Elend in vielen anderen Ländern dieser Erde nicht in Vergessenheit geraten, mahnt Rempp in dem Schreiben weiter. Im Gespräch mit der Rhein-Neckar-Zeitung sagt sie: "Die Afghanen, die hier leben, sind nur geduldet und bekommen keine Visa für den Familiennachzug. Sie fühlen sich als Flüchtlinge zweiter Klasse, denn sie bekommen mit, wie es plötzlich unbürokratisch geht." Die aktuelle Bereitschaft, Geflüchtete aufzunehmen, zeige, dass es funktioniert. "So sollte es immer sein", findet sie.

Jahrelang hatte sie vergeblich versucht, Angehörige von ehemaligen Ortskräften aus dem Land zu holen. "Auf Fragen an das Auswärtige Amt, was denn mit den Menschen passiert, die bereits im August 2021 als besonders gefährdete Personen gemeldet und angeblich auf Listen zur Ausreise vermerkt wurden, erhält man trotz vielfacher Nachfragen keine Antworten", moniert sie und stellt unbequeme Fragen: Wie wird sich die Bundesregierung in Sachen Afghanistan weiter verhalten? Was ist mit der angekündigten Aufarbeitung der letzten Jahrzehnte? Wer wird für das katastrophale Scheitern der Evakuierungen im letzten Jahr zur Verantwortung gezogen?

Trotz erschwerter Bedingungen ist es ihr gemeinsam mit ihren afghanischen Kontakten gelungen, Spenden zu übermitteln und Menschen aus abgelegenen Gebirgsdörfern am Hindukusch mit lebenswichtigen Dingen zu versorgen.

Fotos, die sie zur Dokumentation auf dem Handy zugeschickt bekommt, zeigen die Not, aber auch die Dankbarkeit. Auf einem langen Tisch sind vor Dorfbewohnern je ein Sack Mehl, ein Kanister Öl, Seife und Tee aufgereiht. An der Mauer dahinter ein Stück Papier: "Danke, dass Sie mir erneut helfen". "Den großen Dank der Menschen möchte ich hiermit an alle Unterstützer und bisherigen Spender weitergeben", betont Rempp.

Am Herzen liegen ihr gerade auch Menschen mit Behinderung, die es in Afghanistan besonders schwer haben. Den Schwestern Sima und Shima in Kundus, die an einer Deformation der Gliedmaßen leiden, gehe es dank – auch von Lesern der Rhein-Neckar-Zeitung – geleisteter Spenden den Umständen entsprechend gut, vermeldet sie. Außerdem sorgte sie dafür, dass ein geistig behinderter Mann aus einem dunklen Gemäuer befreit, gewaschen und in ein helles Zimmer verlegt wurde. Ein Foto zeigt einen anderen Mann, der mit amputierten Beinen und leerem Blick auf dem Boden eines Holzverschlags hockt. "Den werde ich als Nächstes aus dieser Hundehütte rausholen", verspricht sie.

Rempp berichtet, dass in einigen Dörfern die Dorfschulen geschlossen wurden, weil die Lehrer, die umgerechnet gut 50 Euro im Monat verdienten, kein Gehalt mehr bekommen. Mit den nächsten Spenden will sie in zwei kleinen Dörfern sechs Lehrer bezahlen, die gerne wieder unterrichten würden. Für sie selbst seien die Hilfsaktionen nur ein organisatorischer Aufwand, für die Menschen aber eine Riesenhilfe, sagt sie. "Das macht mich zufrieden und glücklich."

Von Hilfsorganisationen oder internationalen Hilfsgeldern sei in den kleinen Bergdörfern bisher nichts angekommen, berichtet sie. Doch helfen könne man auch im Kleinen: "Wir freuen uns über jede finanzielle Zuwendung – ob klein, größer oder groß –, die wir dann beim nächsten Transfer unter anderem für dieses Vorhaben verwenden wollen und hoffen, dass es uns gelingen wird, den Kindern wieder einen Schulunterricht zu ermöglichen."

Info: Spenden an



Raquel Rempp

IBAN: DE 61 6009 0800 0000 6974 27

Referenz "Hilfe Afghanistan"

Sparda BW Bank