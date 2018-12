Von Stefan Kern

Schwetzingen. "Hätten wir sie nicht bereits - wir müssten sie auf den Weg bringen." Gemeint hat Bürgermeister Matthias Steffan damit die Wärmestube des Obdachlosenvereins "Die Brücke". Bei einem vorweihnachtlichen Besuch sagte er, dass die Wärmestube eine wichtige soziale Institution in Schwetzingen sei. In der Moltkestraße, im Keller der Südstadt-Grundschule, finden Menschen ohne Obdach oder jene mit geringem Einkommen für ein paar Stunden einen Ort für sich, samt Unterstützung, Zuspruch und einem warmen Mittagessen.

Für die beiden Stammgäste Horst und Frauke ist die Wärmestube ein Stück vertraute Heimat: "Hier können wir einfach nur wir sein, und sind dabei nicht alleine." Die Brücke wurde 1995, vor 23 Jahren, mit dem Ziel ins Leben gerufen, Obdachlosen zu helfen. "Das Herz des Vereins bildete dabei die kleine Stube", sagte die heutige Leiterin der Wärmestube, Margrit Jäger: "Wärme für Körper und Seele", lautete ihre Kurzbeschreibung.

Dazu gehört neben dem Mittagessen, der Kleidung und der Duschmöglichkeit auch eine Art Sozialberatung. Zum Arzt gehen oder diverse Behördenbesuche - die Helfer der "Brücke" begleiten Menschen in Not bei wichtigen Terminen.

Aber meist gehe es, wie bei anderen Menschen auch, einfach "ums Dasein und Zuhören", weiß Jäger aus Erfahrung. Dabei sei ein geselliges Mittagessen manchmal wichtiger als alles andere. Und das betreffe nicht nur Obdachlose, sondern immer häufiger auch Menschen mit sehr geringen Renten. Altersarmut, davon ist Jäger überzeugt, werde auch die "Brücke" vor neue Herausforderungen stellen. Um diese zu bewältigen, steht eins ganz oben auf der Liste: sichere Räumlichkeiten zu haben.

Jäger erklärte, dass die Wärmestube ein "annähernd perfektes Beispiel für das Gegenteil von Barrierefreiheit" sei. Der einzige Weg in die Wärmestube führt nämlich über eine steile Treppe. Wer auf die Toilette möchte, muss weiterhin drei ziemlich hohe Treppen meistern - für viele der älter werdenden Besucher eine unüberwindbare Hürde.

Der Bürgermeister und die Vorsitzende des evangelischen Kirchengemeinderats, Elfriede Fackel-Kretz-Keller, waren sich einig. "Die Problemlage ist unstrittig", sagte Steffan. Was derzeit aber fehle, sei eine Alternative. "Wir haben keine Räume, die den Anforderungen der Wärmestube entsprechen." Aber die Stadt, versicherte Steffan, sei intensiv auf der Suche. Dabei appellierte er an private Vermieter. Es gebe Leerstand in Schwetzingen, und die "Brücke" sei ein verlässlicher Mieter.

Steffan versprach Jäger bei seiner Stippvisite, alles zu tun, damit die Wärmestube im kommenden Jahr ein neues Zuhause findet. Für Jäger, die seit sechs Jahren die Geschicke leitet, wäre es "das größte Weihnachtsgeschenk", das man ihr machen könnte.

Dann müsste sich nur noch ein Sponsor für das kommende Weihnachtsessen finden - und die Welt wäre für Jäger heil. Für dieses Jahr hat sie aber niemanden gefunden, sodass sie kurzerhand selbst eingesprungen ist: Für die Weihnachtsfeier bereitet sie einen Rollbraten zu. Es gebe zwar weniger als sonst, aber in der kleinen Küche gehe einfach nicht mehr. "Schön wird es trotzdem, und satt wird jeder." Horst und Frauke freuen sich schon jetzt. Es sei schön, gemeinsam Weihnachten zu feiern.

Info: Die Wärmestube der "Brücke" in der Moltkestraße 2 (im Keller der Südstadt-Grundschule) ist zwischen 12.30 und 15.30 Uhr geöffnet.