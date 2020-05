Bekommt eine digitale Funkanlage: der Tunnel in Schwetzingen an der B 535. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (RNZ) In den Erhalt und die Sanierung des Straßennetzes im Südwesten sollen 2020 trotz Corona-Krise rund 580 Millionen Euro investiert werden. Davon profitiert auch Schwetzingen, wo der Tunnel an der Bundesstraße 535 (Ortsumgehung Schwetzingen) aufgerüstet werden soll. "Der Tunnel wird betriebstechnisch nachgerüstet", erklärte eine Sprecherin des Regierungspräsidiums Karlsruhe auf RNZ-Nachfrage. Dabei wird eine digitale Tunnelfunkanlage eingebaut und DAB+ installiert. "Da die Polizei seit einigen Jahren von Analog- auf Digitalfunk umgestellt wurde und Feuerwehr und Rettungsdienst sukzessive nachziehen, müssen die Tunnelfunkanlagen ebenfalls auf Digitalfunk umgerüstet werden", so die Sprecherin. Die Arbeiten an dem zehn Jahre alten Tunnel sind für das vierte Quartal 2020 geplant und sollen 700.000 Euro kosten.

Das freut den Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grüne): Durch die Sanierung würde die Verkehrssicherheit erhöht und die wirtschaftliche Infrastruktur in Schwetzingen und der Region gestärkt, so Kern. "Die grün-geführte Landesregierung investiert seit Jahren massiv in den Erhalt von Straßen und Brücken. Diese Linie wollen wir auch in Zeiten von Corona beibehalten", betont er.

Die Arbeiten am Tunnel können weitgehend ohne verkehrliche Beeinträchtigungen stattfinden. Lediglich für die Arbeiten an der Schlitzbandantenne im Tunnel muss die jeweils betroffene Tunnelröhre an voraussichtlich zwei Wochenenden von Freitagabend bis Montagmorgen gesperrt werden.

Im Sanierungsprogramm 2020 werden landesweit insgesamt mehr als 320 neue Maßnahmen umgesetzt: Für den Erhalt von Bundesfernstraßen stellt der Bund voraussichtlich 425 Millionen Euro zur Verfügung, für Landesstraßen gibt das Land rund 153 Millionen Euro aus. Zum Programm gehören neben Fahrbahndeckenerneuerungen und Lärmschutzwänden auch ein Steigensanierungsprogramm, die Ertüchtigung kommunaler Brücke sowie Belagserneuerungen an Geh- und Radwegen.