Schwetzingen. (RNZ) Am kommenden Samstag, 27. Juli, feiert Schwetzingen von 17 bis 23 Uhr wieder sein traditionelles Lichterfest im Schlossgarten. Es will mit einer großartigen Illumination, vielen neuen Attraktionen und Showeinlagen, Kinderbühnen, Feuertänzern und weiteren Überraschungen für die ganze Familie etwas bieten.

Rund 2000 Flammenschalen verwandeln den Schlossgarten in ein wahres Lichtermeer. Die Bäume werden in farbiges Licht getaucht. Das Schloss sowie die vielen historischen Gebäude und Skulpturen des Gartens werden ebenfalls illuminiert.

Am besten mit Bus und Bahn

Live-Musik und Showeinlagen gibt es auf 13 Plätzen im Park der ehemaligen Sommerresidenz des kurpfälzischen Hofes. Erstmals dabei sind die "Schönen Mannheims" mit dem Besten aus ihren Bühnenprogrammen. Das Damen-Kabarett vereint Musik und Comedy in einer einzigartigen Kombination.

Die Berliner Violinistin Katharina Garrard wird mit einer LED- und Feuershow eine ganz neue Bereicherung des Lichterfestes sein, bevor die Feuerartistik der Gruppe "firedancer" bei Einbruch der Dunkelheit die Bühne zu einem pyromanischen Lichterlebnis machen wird. In der Region bekannte Gäste sind der Kurpfälzer Comedian Chako Habekost und die Cover-Band "Me and the Heat". Barocke Klänge werden die Besucher dagegen gleich am Schlosseingang erwarten. Mit dabei ist zudem die Schwetzinger Stadtkapelle, die den Sound der Swing-Ära zum Lichterfest beisteuert. Mehr musikalische Vielfalt geht also nicht.

Abwechslungsreich ist auch das Tanzprogramm des Lichterfestes. Die "Schwetzinger Ballettschule" ist dabei, ebenso ein Derwisch oder die "Dance & Health Academy" mit orientalischen Schleiertänzen. Das Kinderprogramm bietet Clowns, Theater, Kinderschminken und Spielgeräte an der Orangerie. Für alle zum Staunen wird das Feuerwerk sein, das das Lichterfest beendet.

Eintrittskarten gibt es an allen Vorverkaufsstellen und an der Schlosskasse. Sie berechtigen zur kostenlosen Nutzung aller öffentlichen Verkehrsmittel. Wegen der angespannten Parkplatzsituation raten die Organisatoren dazu, dieses Angebot unbedingt zu nutzen.