Schwetzingen. (RNZ) Das "Luftrad" des Kieler Künstlers Björn Schülke steht wieder an seinem angestammten Platz, nachdem es den Bauarbeiten auf dem Gelände des "Bellamar" für einige Zeit weichen musste. Das Objekt erinnert an das Jubiläum "200 Jahre Zweirad", das 2017 in Schwetzingen mit vielen Aktionen und Veranstaltungen begangen wurde.

Am 12. Juni 1817 ereignete sich die Jungfernfahrt der Laufmaschine, die Karl Drais vom Mannheimer Schloss aus auf der alten Kunststraße Richtung Sommerresidenz Schwetzingen führte. Nach etwa sieben Kilometern machte Drais aus unbekannten Gründen an dem nicht mehr existenten Relaishäuschen (damals innerhalb des Schwetzinger Amtsbezirks, heute: Mannheim-Rheinau) eine Kehrtwendung Richtung Mannheim. Die Kunstaktion "Im Wege stehend VI." des Jahres 1017, an der das "Luftrad" teilnahm, fand folglich zu Ehren dieses Ereignisses, des Erfinders und dessen Welterfindung statt.

Das "Luftrad" ist hoch oben auf einer grazilen Edelstahlstange befestigt. Durch die Anbringung eines Höhenruders, von Tragflächen mit Landeklappen und Propellern gibt das Readymade vor, ein funktionierendes Flugobjekt auf Fahrradbasis zu sein. Hiermit legt Björn Schülke bewusst eine Finte, denn bei den Tragflächen handelt es sich um luftdurchlässige Gestänge, das Objekt ist folglich vollkommen flugunfähig.