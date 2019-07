Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Stadt Schwetzingen hat in diesem Schuljahr mit dem Achterrat erstmals ein neues Beteiligungsformat für Jugendliche eingeführt, wie es auch in der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vorgesehen ist. In zwei Foren, einem Vororttermin und einem Treffen mit Experten aus der Verwaltung erarbeiteten die Schüler konkrete Vorschläge und Wünsche. In der Sitzung im Mai präsentierten Mitglieder des Achterrats dem Gemeinderat ihre Wünsche.

Diese wurden von der Verwaltung zwischenzeitlich auf ihre Umsetzbarkeit geprüft. Bis auf einen sei die Verwaltung bereit die Vorschläge, wenn möglich, umzusetzen, erklärte jetzt Oberbürgermeister René Pöltl in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Sogar die Forderung nach einem Wahlalter von 14 Jahren habe der Oberbürgermeister an den baden-württembergischen Innenminister weiter gegeben.

"Eine Antwort steht aber noch aus", informierte Pöltl. Die Forderung, die Beschilderung der Fahrradstraße tiefer anzubringen, könne wegen verkehrsrechtlicher Vorgaben nicht umgesetzt werden, so der Rathauschef.

Problemlos erfolgte die Zustimmung des Gemeinderats zur Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts. Kritik von den Grünen gab es bei der Beschlussfassung zum Bebauungsplan "Quartier XXXIII".

Es umfasst 2,8 Hektar und liegt zwischen Luisen-, Augusta- sowie Mannheimer Straße und besitzt bis westlich über die Lindenstraße hinaus Gültigkeit. Dort soll das Prinzip "Innen- vor Außenentwicklung" verwirklicht werden. Deshalb wird dort "in zweiter Reihe" Wohnbebauung möglich. Die Kritik der Grünen richtete sich gegen das "übereilte und nicht abgesprochene" Vorgehen des Investors. Pöltl zeigte sich irritiert: "Bislang waren die Grünen doch bei diesem Verfahren mit im Boot", erklärte er verwundert.

An Gemeinderat und Verwaltung vorbei habe der Investor nichts unternommen. "Die Eingriffe waren nicht genehmigungspflichtig", verdeutlichte Pöltl. Schließlich wurde der Bebauungsplan bei sechs Gegenstimmen und zwei Enthaltungen abgenickt.

Als kurios erwies sich die Begründung für die Verschiebung der Beschlussfassung über die Gestaltungssatzung Innenstadt. Aufgrund mangelnder Beschlussfähigkeit wurde der Tagesordnungspunkt auf die nächste Gemeinderatssitzung verschoben. Mit dem stimmberechtigten Oberbürgermeister verfügt der Gemeinderat über 27 Stimmen. Für einen Beschluss wären die Hälfte, also 14 Mitglieder, nötig. Da aber zwei Räte fehlten, waren nur 24 Ratsmitglieder anwesend.

Elf davon dürfen wegen Befangenheit nicht abstimmen. 13 Stimmen reichen aber nicht für einen Beschluss in dieser Sache, wie Pöltl ausführte. Es gibt zwar eine die Sonderregel, die besagt, dass wenn mehr als die Hälfte der Gemeinderäte befangen ist, sieben Stimmen zur Beschlussfassung reichen. Elf befangene Räte sind aber weniger als die Hälfte. Diese Sonderregel könne man also nicht in Anspruch nehmen, bedauerte der OB.

Aber eine zweite Sonderregelung besagt, dass bei der zweiten Einbringung eines Tagesordnungspunkts schon drei Stimmen als beschlussfähige Mehrheit ausreichen. Also fällt die Entscheidung in der nächsten Sitzung.

Einstimmig beschlossen wurde eine Notstromversorgung für die nebeneinander liegenden Verwaltungsgebäude des Bauamts, Rathauses und Ordnungsamts sowie der Hofapotheke. Die Kosten belaufen sich auf 455.000 Euro. Auch für die Logistikhalle der Feuerwehr auf deren Gelände gab es grünes Licht. Dort soll Material gelagert werden, das im Katastrophenfall für die Bevölkerung bereit steht. Dazu gehören Notbetten, Sichtschutz, Heizgeräte, Tische und Stühle. Die Kosten liegen bei 390.000 Euro.