Schwetzingen/Ketsch. (pol/van/mare) Vermutlich weil er sich selbst entzündet hat, ist ein größerer Misthaufen am Dienstag gegen 20 Uhr nahe der A6 in Brand geraten. Die starke Rauchentwicklung führte zu Sichtbehinderungen auf der Autobahn in Richtung Ketsch, wie die Polizei mitteilt.

Die freiwilligen Feuerwehren Ketsch und Schwetzingen konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Dabei halfen ihnen auch drei Traktoren, die Glutnester freilegten.

Anwohner in Ketsch wurden mittels der Warn-App "Nina" aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Gegen 23 Uhr war der Brand gelöscht.

Update: Mittwoch, 24. Juni 2019, 9.28 Uhr