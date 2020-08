Das Bellamar in Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Schwetzingen. (man) Im Gegensatz zu anderen Bädern in der Region hat das Schwetzinger Freizeitbad Bellamar seine Preise trotz Corona-Krise nicht erhöht. "Wir haben keine neuen Tarife geschaffen, sondern die alten wieder angewandt", erklärt Dieter Scholl, Geschäftsführer der Stadtwerke Schwetzingen. Daran werde sich in nächster Zeit auch nichts ändern. Für den Winterbetrieb des Hallenbads sei ebenfalls keine Preiserhöhung geplant. Um die Hygiene-Auflagen der Landesregierung zu erfüllen, müssen viele Schwimmbäder zusätzliche Aufgaben erledigen. Dazu zählen etwa das Desinfizieren von Duschen und Umkleidekabinen oder das Kontrollieren der Sicherheitsabstände. Die Sinsheimer Badewelt hat deshalb kürzlich ihre Preise erhöht.

Im Bellamar läuft der Badebetrieb derzeit in drei Schichten: Die Frühschicht geht von 7 bis 10 Uhr, der Eintritt kostet 4,50 Euro. Die Mittelschicht ist vor allem für Familien gedacht. Sie beginnt um 11 und endet um 17 Uhr, in dieser Zeit zahlen Besucher sechs Euro. Während der Spätschicht von 18 bis 21 Uhr gilt dann wieder der Kurzschwimmertarif in Höhe von 4,50 Euro.