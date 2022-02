Von Marion Gottlob

Schwetzingen/Rhein-Neckar. Braucht die Zukunft neue Lernformen? Ja, ganz klar. Die gewerblich-technische Ehrhart-Schott-Schule in Schwetzingen geht deshalb neue Wege. So sollen die pädagogischen Konzepte "School of Tomorrow – FutureClassrooms" und "Makerspace" die Schülerinnen und Schüler auf innovative Möglichkeiten der Teamarbeit und die digitale Zukunft vorbereiten. Schulleiter Thomas Edinger ist begeistert: "Es sind großartige Räume mit einer idealen digital-technischen Ausstattung entstanden." Im Rahmen einer Online-Präsentation mit geladenen Gästen gab es jetzt allererste Eindrücke.

Projektleiterin und Lehrerin, Dr. Yvonne Tröster, gestand im RNZ-Gespräch offen: "Ich hatte zuerst Angst. Aber mir wurde klar: Ich komme um die Digitalisierungs-Kiste nicht herum." Bei einer Fortbildung des europäischen Erasmus-Programms in Brüssel lernte sie dann die Chancen des digitalen Lernens kennen. Ihre Skepsis verwandelte sich in Faszination. Wieder zu Hause, gewann sie die Schülerinnen und Schüler für eine Projektwoche zu dem Thema "Wie sollten Klassenräume der Zukunft gestaltet sein, um die Kreativität der Schüler zu unterstützen?"

Das Ergebnis: Der Frontal-Unterricht wird durch Teamarbeit mit viel Selbstständigkeit ersetzt. "Am Anfang ist die Umstellung nicht einfach – weder für die Lehrenden noch für die Schülerinnen und Schüler. Trotzdem ist es wichtig, das Lernen an das digitale Zeitalter und seine Herausforderungen anzupassen", weiß Tröster. Die neuen Konzepte brauchen neue Räume, in denen sich die Phasen der Teamarbeit abbilden. Lange Rede, kurzer Sinn: Das Schüler-Team stellte die Ideen der Projektwoche dem Schulausschuss des Kreistags des Rhein-Neckar-Kreises vor. Die Kreisräte waren begeistert und stimmten der Neugestaltung von zwei Räumen zu.

Hier gibt es nun Lernzonen: In der "Investigate-Zone" erarbeiten Schüler mit Hilfe der digitalen Medien eigenständig Wissensinhalte für Projekte. In der "Exchange-Zone" tauschen sie ihre neuen Informationen aus und erarbeiten Ideen für ihr Lern-Produkt.

Can-Luca John, Luca Strifler und Rico Tolone sind von den neuen digitalen Möglichkeiten an ihrer Schule begeistert. Foto: Lenhardt

In den "Create- und Present-Zonen" werden die Informationen und Ideen in konkrete Projekte umgesetzt. In der "Interact-Zone" erhalten die Klein-Gruppen von der Lehrkraft Hilfe und Input. Schließlich werden in der "Develop-Zone" Themen nochmals vertieft.

Der Kick: Die Schüler können ihre Themen auf individuelle und verschiedenste Weise erarbeiten – ohne strikte Festlegung durch einen Lehrenden. "Die Rolle der Lehrkraft ändert sich – sie wird zum Lernbegleiter. Gleichzeitig ist es so: Da die meisten Projekt-Gruppen klein sind, kann die Lehrkraft die Schüler intensiver betreuen", erläutert Tröster.

Kürzlich haben nun Melissa, Erik, Malte und Tobias das Thema "Demokratie" über einen Comic mit Manga-Figuren entwickelt. Die Schüler-Gruppe hat Story, Texte, Bilder und die digitale Umsetzung eigenständig erarbeitet. Die Räume können für jedes Fach genutzt werden. Auf einer schulinternen digitalen Lernplattform können Best-Practice-Ergebnisse anderen Schüler zur Inspiration für eigene Lern-Produkte zugänglich gemacht werden.

Schüler und Mitglied der Projekt-Planungsgruppe, Johannes Zimmer, erklärte auf der digitalen Eröffnungsfeier, welche Kompetenzen im 21. Jahrhundert besonders notwendig werden: "Neben Fachwissen und Fachkompetenzen beispielsweise die sogenannten 4Ks, also Kritisches Denken, Kollaboration, Kreativität und Kommunikation."

Die Möglichkeiten einer digitalen Lernumgebung ermöglichen Aufgabenstellungen, die vorher kaum oder gar nicht umgesetzt werden konnten: Es entstehen neue Lern-Produkte wie ein Podcast ohne teures Studio und Aufnahmeprofis, ein Video, ein digitales Plakat oder gemeinschaftlich erstellte Pinnwände, die asynchron und dezentral bearbeitet werden können", ergänzt Mitschüler Aaron Stelter.

Parallel wurde ein Raum speziell für die Technik-AGs der Schule geschaffen – der Makerspace. Der neue Raum ist für die MINT-Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik gedacht. "In dem neuen Makerspace werden technisch interessierte und besonders begabte Schüler bei ihren Projektarbeiten für die Teilnahme an Wettbewerben gefördert", sagt Lehrerin Dr. Melanie Hoffmeister.

Der Vorteil des neuen Raums: Hier gibt es moderne Microcontroller-Systeme, Roboter und 3 D-Drucker. Die Schüler-Teams können in dem Raum ihre Ideen ganz praktisch ausprobieren. "Bei diesen Schüler-Projekten geht es um reale Fragen aus unserer Alltagswelt", ergänzt Hoffmeister.

So wird hier zum Beispiel gerade an einem Konzept für einen Indoor-Garten gearbeitet. Dieser spezielle "Garten" könnte für Hotels interessant sein. In einem anderen Projekt lernen Roboter, eine Rampe zu bewältigen oder eine Schaukel in Gang zu setzen. Gleich zwei Gruppen beschäftigen sich mit der Entwicklung von Boxen für Umwelt-Messungen. "Wer forscht, ist neugierig. Wir wollen diese Neugierde, die Begeisterung und das Durchhaltevermögen fördern", nennt Hoffmeister weitere Aspekte der Neuerungen.

"Hinter dieser Umsetzung steckt einige Arbeit", hebt Schulleiter Thomas Edinger das Engagement der Lehrenden sowie der Schülerinnen und Schüler hervor. "Wir wollen mit den beruflichen Schulen am Puls der Zeit sein. Wir brauchen diese innovativen Ansätze für unsere Fachkräfte von morgen", betont Ulrich Bäuerlein, Dezernent für Schulen und Verwaltung des Rhein-Neckar-Kreises, abschließend.