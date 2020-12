Schwetzingen. (vow) Der schreckliche Unfall, der am Montag am Amtsgericht in Schwetzingen verhandelt wurde, geschah am 4. Juli 2019. Gegen 11.40 Uhr fuhr ein damals 25-jähriger Ketscher verbotswidrig auf dem Wirtschaftsweg von den Aussiedlerhöfen "Im Forst" in Richtung Schlossgarten. An der Kreuzung zu einem Feldweg übersah er eine von rechts kommende 70-jährige Radfahrerin. Bei der Kollision mit dem Renault Clio erlitt die Frau schwere Kopfverletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle.

Der gebürtige Schwetzinger musste sich nun wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht verantworten. Gegen einen Strafbefehl hatte der Mann Einspruch eingelegt. Verteidiger Tobias Hahn bat Richter Adrian Parsaei um ein Rechtsgespräch und regte die Einstellung des Verfahrens sowie die Verständigung auf eine Geldstrafe an. Das Gericht solle von einem Fahrverbot für den mittlerweile 27-jährigen Paketzusteller absehen, da er beruflich auf den Führerschein angewiesen sei. Sein Mandant habe nach dem Unfall mit erheblichen psychischen Folgen zu kämpfen und sei monatelang in psychologischer Behandlung gewesen.

Oberstaatsanwalt Andreas Grossmann sprach sich gegen die Einstellung des Verfahrens aus, man einigte sich aber darauf, den Einspruch auf die Rechtsfolgen zu beschränken. Eine Beweisaufnahme mit Zeugenvernehmung war nicht notwendig, weil der Angeklagte damit zugegeben hatte, dass die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft korrekt sind. Als Zeugen geladene Polizeibeamten und der Sachverständige mussten deshalb nicht mehr aussagen.

Der 27-Jährige berichtete von seiner Lebenssituation. Er sei vor einem halben Jahr Vater geworden, das Kind lebe bei der Mutter in London. Seine Lebensgefährtin plane, zu ihm nach Ketsch zu ziehen. Er habe immer noch mit den Folgen des Unfalls zu kämpfen: "Ich kann keine einzige Nacht mehr durchschlafen. Ich habe viel abgenommen, und es geht mir immer noch schlecht", so der 27-Jährige. "Das wird mich ein Leben lang verfolgen." Der Angeklagte ist noch nicht vorbestraft. Im Straßenverkehr fiel er nur wegen Missachtung einer roten Ampel und Handynutzung am Steuer auf.

Oberstaatsanwalt Grossmann sprach von einem "besonders tragischen Geschehen" auf dem von dem Beschuldigten "widerrechtlich befahrenen" Feldweg. Der Angeklagte habe den Tod eines Menschen verursacht. Der 27-Jährige hätte die Radlerin sehen können, wäre er langsamer an die schlecht einsehbare Kreuzung herangefahren. Eine Strafe von sieben Monaten auf Bewährung und eine Geldbuße von 1500 Euro, wie schon im Strafbefehl angegeben, seien angemessen. Von einem Fahrverbot könne man aber absehen. Verteidiger Hahn argumentierte, die Radfahrerin hätte nicht auf ein korrektes Verhalten seines Mandanten vertrauen dürfen. Hätte die Frau einen Helm getragen, wären die schweren Verletzungen vielleicht nicht zustande gekommen, so der Anwalt.

Richter Parsaei sprach dann auch eine Strafe von sieben Monaten auf Bewährung aus. Die Geldbuße muss der 27-Jährige an den Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr zahlen. Die Bewährungszeit beträgt zwei Jahre. Den Führerschein darf er behalten. Es habe sich um einen "alltäglichen Fahrfehler" gehandelt, der "jedem Autofahrer passieren kann". Der Angeklagte sei "zügig, aber nicht rasend" unterwegs gewesen. Der Zusammenprall wäre vielleicht vermeidbar gewesen, wenn die Radfahrerin aufmerksamer gewesen wäre. Das Urteil ist rechtskräftig.