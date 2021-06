Von Simon Michaelis

Sinsheim-Hoffenheim/Schwarzach. Eine winzige blau-weiße Fahne weht auf einem kleinen Balkon, das TSG-Logo kaum erkennbar. Eine maßlose Untertreibung dessen, was im Inneren des Hauses in Schwarzach auf die Besucher von Kirstin Weckbach, Peter Hartnagel und Günter Rettinger wartet. Die drei Bewohner der Johannes-Diakonie sind glühende Hoffe-Fans, wer ihre Wohnungen betritt, steht inmitten eines blauen Sammelsuriums aus unzählbaren Fan-Utensilien. Ein bisschen wirkt es wie ein dreidimensionales Suchbild, auf dem man das eine Teil finden muss, das nicht zum Verein passt.

Günter Rettinger scheint alles zu besitzen, auf das je ein TSG-Logo gedruckt wurde. Er merkt aber an, dass ihm unter anderem noch ein TSG-Duschvorhang fehlt. Foto: Gilliar

Günter Rettinger scheint alles zu besitzen, auf das je ein TSG-Logo gedruckt wurde. Nicht ganz: "Das Monopoly-Spiel fehlt mir noch, und beim Duschvorhang war ich leider zu spät." Aber sonst: Hoffe, so weit das Auge reicht – und auch um die Ecke in den anderen Zimmern setzt sich das fort. Unterschriebene Trikots und Poster hängen an den Wänden und der Decke, Schals, Gartenzwerge, Hoffi-Maskottchen, Tassen, Bälle, Weihnachtskugeln, Mützen. Die Brotbox hat der 42-Jährige blau-weiß angepinselt und mit dem Logo bestückt, selbstklebende Folien in den Vereinsfarben liegen schon bereit. "Den Schrank will ich noch blau bekleben." Rettinger arbeitet bei einer Fensterbaufirma im Nachbarort, in seiner Schwarzacher Wohnung lebt er seit drei Jahren.

Das Haus gehört der Johannes-Diakonie. Die leistet an 30 Standorten Assistenz für Menschen, die Unterstützung benötigen, manche haben eine geistige Behinderung, andere psychische Erkrankungen. Unter anderem bietet das Unternehmen verschiedene Wohnangebote an. Die Bewohner des Hoffe-Hauses etwa können ein gemeindeintegriertes und selbstständiges Leben mit individueller Unterstützung und Betreuung führen.

Hintergrund Johannes-Diakonie Die Johannes-Diakonie ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe, Gesundheit und Medizin, Bildung und Ausbildung sowie Jugend- und Altenhilfe. Sie leistet an rund 30 Standorten Assistenz für Menschen mit geistiger Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. Das Unternehmen [+] Lesen Sie mehr Johannes-Diakonie Die Johannes-Diakonie ist ein soziales Dienstleistungsunternehmen mit den Schwerpunkten Behindertenhilfe, Gesundheit und Medizin, Bildung und Ausbildung sowie Jugend- und Altenhilfe. Sie leistet an rund 30 Standorten Assistenz für Menschen mit geistiger Behinderung oder einer psychischen Erkrankung. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3000 Mitarbeiter und bietet ein Angebot an pädagogischen, pflegerischen, therapeutischen, medizinischen, berufsbildenden, psychologischen und am Bedarf orientierten Hilfen an. Im badischen Raum, von Wertheim im Norden bis Lahr im Süden, unterhält die Johannes-Diakonie unterschiedliche Wohnangebote. smi

[-] Weniger anzeigen

Rettinger ist schon lange TSG-Fan. Als der Verein in die Bundesliga aufstieg, packte ihn die Fußball- und Sammelleidenschaft richtig. Mit dem Integrativen Fanclub der TSG reiste er auch zu vielen Auswärtsspielen, war unter anderem 2013 beim 1:2-Sieg in Dortmund dabei, der den Verein vor dem Abstieg rettete. "Das war wahrscheinlich meine spannendste Auswärtsfahrt."

Johannes-Diakonie-Mitarbeiter Reinhold Winterbauer begleitete die Fahrten und fuhr den Bus, als noch Fans in den Stadien erlaubt waren. "Die drei unterstützten uns bei den Fahrten. Kirstin begleitete Rollstuhlfahrer, Peter und Günter zeigten anderen ihre Plätze im Stehblock und schauten, dass alle wieder sicher zurück zum Bus fanden. Das war immer eine große Hilfe."

An Kirstin Weckbachs Wohnungstür hängen Poster von Andrej Kramaric und Oliver Baumann. Sie öffnet im TSG-Trikot und führt durch ihr ebenfalls in den Vereinstönen gehaltenes Reich. Die 47-Jährige besitzt unzählige Autogrammkarten, Bettwäsche in allen Variationen, signierte Poster und Trikots, aber auch ausgefallenere Stücke wie einen TSG-Bademantel. Hoffenheim-Fan ist sie schon seit Regionalligazeiten.

Wie Peter Hartnagel arbeitet sie in den Schwarzacher Werkstätten. Bei den Busfahrten war sie von Anfang an dabei. "Auf sie kann man sich immer verlassen", weiß Winterbauer. Dass sie nicht mehr zu Spielen ins Stadion kann, findet Weckbach schade, hat aber erst einmal eine gute Alternative gefunden: "Ich höre jetzt immer TSG-Radio auf dem Handy."

Bei Peter Hartnagel wird so langsam der Platz für Hoffe-Utensilien knapp. Foto: Gilliar

Auch Peter Hartnagel verfolgt die Spiele in seiner Wohnung im Radio. "Blau ist meine Farbe, ich versuche, möglichst alles in dem Ton zu finden." Das gelingt: Bilderrahmen, Mülleimer, Wäscheklammern, sogar die Abtropfschale neben dem Spülbecken. Vor allem Schals und Kappen haben es ihm angetan. Der 50-Jährige hat schon mehrere Profis getroffen, er zeigt eine signierte Autogrammkarte von Sebastian Rudy. "Das ist ein Netter." Aber auch etliche andere Unterschriften finden sich auf den Fan-Objekten in den unterschiedlichsten Ecken seiner Wohnung.

Wie Rettinger und Weckbach ist auch er Mitglied des Integrativen Fanclubs, die zugehörige Baseball-Cap liegt bereit und wartet auf den nächstmöglichen Stadionbesuch. "Es ist schon toll, wo ich durch Hoffenheim schon überall hingekommen bin. Die Fahrt nach Berlin fand ich am besten", erzählt er. Früher habe ihn Fußball nie interessiert, das sei erst durch die TSG gekommen. Ein bestimmtes Lieblingsstück habe er bei so vielen Fan-Utensilien nicht. "Langsam wird der Platz knapp, aber der Günter hat noch viel mehr als ich", sagt er.

Rettinger taucht seine Wohnung immer tiefer in Blau, einige Wände hat er schon entsprechend gestrichen. "Diese und die da hinten kommen auch noch dran", sagt er und zeigt in Richtung Heizung und Küche.

Er ist ein Hoffenheim-Fan mit Leib, Seele und Sammler-Gen. Viele Objekte lässt er verpackt und hängt sie so auf. Nicht wegen des Wertverlusts, sondern weil er befürchtet, dass sie kaputtgehen könnten. Sein Lieblingsstück aber trägt er immer bei sich: Rettinger zeigt eine Armbanduhr mit Hoffenheim-Wappen. Nicht nur zu Hause tickt er ganz im Takt der TSG.