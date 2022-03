Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Blättert man durch den Schuldneratlas 2021 des Wirtschaftsauskunftsdiensts Creditreform und landet bei der Karte der Metropolregion, dann stechen einem die vielen grün eingefärbten Flecken ins Auge. Und das ist gut. Denn grün bedeutet, dass in diesen Gebieten vergleichsweise wenige Menschen leben, die langfristig zahlungsunfähig sind.

Tatsächlich ist die Zahl überschuldeter Verbraucher an Rhein und Neckar zum dritten Mal in Folge zurückgegangen und liegt auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Auswertungen 2008 – trotz der Pandemie. Heidelberg steht in der Statistik hervorragend da, Mannheim, Ludwigshafen und Worms sind wie im Vorjahr die "Sorgenkinder". Im grünen Bereich liegen der Neckar-Odenwald- und der Rhein-Neckar-Kreis mit einer Quote von jeweils 6,9 Prozent.

Von einem "Überschuldungs-Paradoxon" spricht Oliver Dangmann, Geschäftsführer der regionalen Creditreform-Niederlassung in Mannheim und Heidelberg. Schließlich hätte sich die Coronakrise ja negativ auf die deutsche Wirtschaft ausgewirkt. Der Experte erklärt den Positivtrend mit andauernden staatlichen Hilfsmaßnahmen. Insbesondere das Kurzarbeitergeld und die Überbrückungshilfen stützten die Firmen und sicherten dadurch Arbeitsplätze.

Dangmann warnt allerdings vor verfrühter Begeisterung. Denn die derzeit noch stabile Situation der Verbraucher sei eng mit der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung verbunden. Soll heißen: Die Folgen der Corona-Pandemie sind bei der Überschuldung nicht akut spürbar, sondern treten zeitverzögert und mit Langzeitwirkung auf. "Negative Einflüsse wie gestörte Lieferketten, steigende Energiepreise und anhaltende Inflation wirken erst auf die Wirtschaft und dann auf die Geldbeutel der Privatpersonen", weiß Dangmann. Zudem hätten sich viele Verbraucher angesichts der der unklaren Lage bei ihrem Konsumverhalten in Zurückhaltung geübt, das gesparte Geld auf die hohe Kante gelegt oder damit Verbindlichkeiten getilgt.

In Heidelberg sank der Schuldneranteil um 0,74 Punkte auf 5,43 Prozent. Damit belegt die Stadt bundesweit Rang 34 und in Baden-Württemberg nach Tübingen den zweiten Platz. Damit trennen Heidelberg und Heidelberg mehr als neun Prozentpunkte. Die Chemiemetropole behält in der Metropolregion die rote Laterne (14,63 Prozent), es folgen Worms (12,95) und Mannheim (12,36). Doch auch in diesen drei Städten sank die Quote. In Worms seit sechs Jahren sogar kontinuierlich – wobei in der Domstadt fast ein Viertel der 40- bis 49-jährigen Männer überschuldet ist. Das ist der regionale Spitzenwert, den bei den Frauen die Ludwigshafenerinnen zwischen 30 und 39 Jahren mit 16 Prozent einnehmen.

Und es gibt noch weitere Daten, die die Statistik trüben. So schneidet die Metropolregion mit einer Quote von 9,05 Prozent insgesamt etwas schlechter ab als in den drei umliegenden Bundesländern Baden-Württemberg (7,3), Rheinland-Pfalz (9,03) sowie Hessen (8,82) und liegt zudem über dem Bundesdurchschnitt (8,86).

Und auch in Heidelberg ist nicht alles Gold, was glänzt. Laut Creditreform ist der Pfaffengrund der einzige Stadtteil, der sich gegenüber dem Vorjahr verschlechtert hat. Der Schuldneranteil liegt hier nun bei über 30 Prozent. Eine positive Entwicklung bescheinigt der Dienst dagegen ausdrücklich den Stadtteilen Rohrbach, Boxberg und Wieblingen.

Knapp 60 Prozent der zahlungsunfähigen Menschen in der Region sind männlich. Der allgemeine Rückgang der Überschuldung zieht sich nach Angaben der Experten durch nahezu alle Altersstrukturen. In der Statistik lässt sich nicht herausdeuten, dass die Altersarmut in der Region sehr ausgeprägt ist. Im Gegenteil: Bei der Gruppe "Männer über 70 Jahre" ging die Quote überwiegend zurück, zum Teil sogar deutlich.