Mit der Schießerei in Schwetzingen beschäftigt sich derzeit das Mannheimer Landgericht. Foto: Gerold

Von Volker Widdrat

Mannheim/Schwetzingen. Im Prozess gegen einen 36-jährigen Italiener vor dem Landgericht Mannheim hat die Staatsanwaltschaft fünf Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung gefordert. Die Verteidigung plädierte auf neun Monate zur Bewährung wegen unerlaubten Waffenbesitzes.

Am Ende der Beweisaufnahme des auf sieben Verhandlungstage angesetzten Verfahrens hörte die Strafkammer unter Vorsitz von Richter Gerd Rackwitz die Freundin des Angeklagten zu den Vorfällen im Schwetzinger Café Rossini. Die 45-Jährige gab an, mit dem Italiener verlobt zu sein. Der Vorsitzende wies sie auf die strafrechtlichen Folgen einer Falschaussage hin. Ein Verlöbnis sei gar nicht möglich, so lange der Angeklagte noch verheiratet sei.

Die zweifache Mutter hatte am frühen Abend des 27. Dezember 2018 in dem Bistro in der Lindenstraße gesessen. Dann sei das spätere Opfer dazugekommen. Als sie für ein paar Minuten draußen gewesen sei, habe sie zuerst Lärm gehört und dann zwei Schüsse wahrgenommen. "Ich hatte Angst. Die Männer haben sich öfters ereifert."

Die 45-Jährige, die in der Küche des Lokals "ein Papier mit einer weißen Substanz" gefunden hatte, brachte ihren Freund einen Tag vor Weihnachten ins Krankenhaus. Der Partner habe ihr nicht gesagt, woher das Pulver stamme. Das Opfer habe ihr gegenüber aber geäußert, "er hat was, was mir gehört".

Der psychiatrische Sachverständige Peter Gass stand vor der schwierigen Aufgabe, die Einsichts- und Steuerungsfähigkeit des Angeklagten zu beurteilen. Der 36-Jährige hatte eine persönliche Begutachtung abgelehnt. Es lägen keine psychischen Störungen vor, sagte Gass. Der Angeklagte habe sich in den Wochen vor der Tat "eine Trinkfestigkeit erworben". Bei der Tat habe er etwa 2,2 Promille Alkohol im Blut gehabt, aber keine Ausfälle gezeigt.

Es gebe keinerlei Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Einsichtsfähigkeit, auch die Steuerungsfähigkeit beim Schusswaffengebrauch sei nicht vermindert gewesen. Die Kammer nahm den Chat-Verlauf zwischen dem Angeklagten und seiner Lebensgefährtin in den Stunden vor der Tat in Augenschein. Die Aussage eines 68-jährigen Zeugen, der sich zurzeit in Italien aufhält, wurde verlesen. Das Opfer sei "wie ein wilder Stier" auf den Angeklagten zugelaufen.

Die Kammer sah hinsichtlich des Waffenbesitzes von einer Verfolgung ab. Nebenklage-Vertreter Thomas Franz stellte einen Adhäsionsantrag über ein Schmerzensgeld von nicht unter 12.000 Euro für seinen Mandanten. Verteidiger Edgar Gärtner wies den Antrag als unschlüssig zurück. Ein versuchter Totschlag liege nicht vor, die Tat sei durch Notwehr gerechtfertigt gewesen, nahm der Verteidiger seinen Schlussvortrag schon vorweg.

Außerdem habe man dem Opfer schon im Vorfeld der Verhandlung einen namhaften Betrag angeboten. "Schwetzingen liegt nicht im Wilden Westen und das ,Rossini’ ist kein Saloon, wo ein Streit mit einer Waffe geregelt wird", argumentierte Erster Staatsanwalt Peter Lintz aus. Es liege eine gefährliche Körperverletzung vor und es gebe einen strafbefreienden Rücktritt vom Tötungsvorsatz, Notwehr sei es aber nicht gewesen.

Das Opfer sei von den Beleidigungen durch den Angeklagten provoziert worden. Die Folgen bei einer Schusswaffe seien nicht berechenbar gewesen: "Es hätten auch andere Gäste verletzt oder gar getötet werden können". Der Revolver bleibe "latent gefährlich im Umlauf", weil der Verbleib nicht geklärt ist.

Gärtner bewertete das Strafmaß als "deutlich überzogen". Die Körperverletzung könne als "beinahe gerechtfertigtes Verhalten" gesehen werden. Die Staatsanwaltschaft sei "Opfer eines psychologischen Effekts" geworden und bleibe so dem nicht mehr vorhandenen versuchten Tötungsdelikt verhaftet, meinte Gärtner.

Der Geschädigte habe die Warnung seines Mandanten, zu schießen, nicht ernst genommen: "Diesen Irrtum hat der Angreifer getragen, er war auch der Aggressor." Er sei immer wieder auf den 36-Jährigen losgegangen, deshalb habe dieser die illegale Waffe "konkret in dieser Situation einsetzen dürfen". Der zweite Schuss habe sich beim Gerangel um den Revolver gelöst. Er gehe nicht von einer Einschränkung des Notwehrrechts aus. Seinem Mandanten tue es "unendlich leid, dass er einen guten Freund verletzt hat".

Die Kammer will am Dienstag, 23. Juli, das Urteil verkünden.