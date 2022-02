Rhein-Neckar/Stuttgart. (mün/dpa-lsw/pol) Ein Wintergewitter hat in der Nacht zu Montag in Baden-Württemberg Verkehrsbehinderungen, Chaos und Unfälle im Verkehr verursacht. Die Polizei musste in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis am Sonntag zwischen 12 und 2 Uhr zu insgesamt 47 Einsätzen ausrücken. Auch die Feuerwehren Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis hatten zahlreiche Einsatzlagen zu bewältigen. Es waren zahlreiche Bäume umgestürzt, Äste und Dachziegeln herabgefallen und durch die Wassermassen wurden Kanaldeckel herausgehoben. Der entstandene Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht abschätzen.

Aufgrund von starken Schneefalls und Glätte gab es keine Busverbindung zwischen Heiligkreuzsteinach, Wilhelmsfeld und Heidelberg-Ziegelhausen, teilt die RNV in der Nacht mit. Die Linie 34 endete in Ziegelhausen (Heidebuckelweg). Erst gegen 6 Uhr gab die RNV bekannt, dass die Strecke frei ist.

#Achtung #Update #HD #L34 Die Strecke zwischen Heidebuckelweg und Heiligkreuzsteinach Schule ist wieder frei. Die #L34 fährt wieder auf ihrem regulären Fahrweg. es kommt noch zu Verspätungen und einzelnen Fahrtausfällen. Gute Fahrt! pic.twitter.com/JHMH78q6BV — #rnvRacingTeam (@rnvGmbH) February 7, 2022

In Heidelberg kam es zu einem Stromausfall, nach dem Bäume vom Sturm umgerissen wurden und die Leitungen heruntergerissen hatten.

In Hirschberg musste in der Nacht die Freiwillige Feuerwehr ausrücken.

In Mannheim-Wallstadt, Mannheim-Sandhofen und Schwetzingen wurden mehrere Fahrzeuge durch umgestürzte Bäume beschädigt.

In Ladenburg waren Bäume auf ein Auto sowie ein Wohnhaus gestürzt. Dabei wurden auch Stromleitungen zerstört, sodass es zu einem kurzzeitigen Stromausfall während der Aufräumarbeiten kam.

In Heidelberg-Bergheim wurden die Schaufenster eines Ladengeschäfts beschädigt.

Wegen Starkregens wurden in Schwetzingen in der Karlsruher Straße sowie im Odenwaldring mehrere Gullydeckel aus dem Boden gehoben und die Fahrbahn teilweise überflutet. Bis zur Störungsbeseitigung mussten vorübergehende Verkehrssperrungen eingerichtet werden.

Auf der Autobahn A5 bei Weinheim hatte ein Verkehrsteilnehmer wegen Aquaplanings einen Unfall.

Gegen 22.30 Uhr kam ein 33-jähriger Mercedes-Fahrer bei Eppelheim auf der Kreisstraße K9702 (Grenzhöfer Weg) von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen, da er sich aufgrund eines Blitzeinschlags erschrocken hatte. Er zog sich leichte Verletzungen zu und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Ab 2 Uhr morgens beruhigte sich die Wetterlage, heißt es vonseiten der Polizei Mannheim.

Der Albaufstieg der Autobahn A8 musste wegen Schnee und Glätte in der Nacht von Sonntag auf Montag bei Gruibingen (Kreis Göppingen) zwischenzeitlich gesperrt werden, wie ein Polizeisprecher aus Ulm bestätigte. Die Fahrzeuge seien wegen der Witterung schlicht nicht mehr weitergekommen. Zumindest Richtung Stuttgart fließe der Verkehr nun wieder, sagte er am Montagmorgen.

Es habe viele Unfälle in der Region bereits seit Sonntagabend gegeben, meist seien die Menschen zu schnell auf zu glatter Fahrbahn unterwegs gewesen. Vereinzelt seien Beteiligte auch verletzt worden.

Dauerregen und Windböen haben im Enzkreis zu umgefallenen Bäumen und Überschwemmungen geführt. Bereits ab Sonntagmittag kam es zu Einsätzen aufgrund umgewehter Gegenstände, herabfallender Äste und umgestürzter Bäume, wie ein Sprecher der Polizei in Pforzheim am Montagmorgen sagte. In den späten Abendstunden sorgte der einsetzende Regen insbesondere im Bereich Mühlacker für teilweise überflutete Straßen. Ein Bach war durch den Regen über die Ufer getreten, so dass Anwohner und Feuerwehr gegen das übertretende Wasser ankämpfen mussten. Im Stadtteil Enzberg liefen Keller und Garagen voll. Verletzt wurde durch das Sturmtief "Roxana" niemand. Die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.

Im Ortenaukreis stürzte ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto. Der Fahrer, der die B415 befuhr, verletzte sich bei dem Vorfall leicht.

Update: Montag, 7. Februar 2022, 10.33 Uhr