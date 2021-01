So voll wie hier auf dem Wanderparkplatz bei Leimen-Lingental war es am Samstagmorgen in vielen Naherholungsgebieten in der Region. Mitunter musste die Polizei eingreifen. Foto: PR Video

Rhein-Neckar. (pol/rl) Sonniges Wetter und eine geschlossene Schneedecke zog am Samstag wieder viele Menschen in die Höhenlagen rund um Heidelberg und in den Rhein-Neckar-Kreis. Fast überall kam es in den entsprechenden Naherholungsgebieten zu erhöhtem Verkehrs- und Besucheraufkommen. Viel los war unter anderem auf dem Königstuhl, dem Heiligenberg, am Weißen Stein sowie den entsprechenden Gebieten in Weinheim und Sinsheim.

Da bereits gegen 10 Uhr die vorhandenen Parkplätze am Königstuhl fast komplett belegt waren, setzte die Polizei vor Ort wieder ein Einbahnstraßenkonzept um. Dennoch kam es insbesondere im Bereich der Blockhütte am Gaiberger Weg zu Verkehrsbehinderungen durch geparkte Autos.

Die Busse waren in den Nachmittagsstunden ebenfalls wieder voll. Nach Rücksprache mit der RNV wurden daraufhin zusätzliche Busse zur Entlastung im Bereich Königstuhl eingesetzt. Mit Einbruch der Dämmerung nahm der Besucherzustrom deutlich ab, weshalb die Polizei die verkehrslenkenden Maßnahmen am Königstuhl gegen 17.15 Uhr einstellte.

Im Auslauf der Kohlhof-Rodelwiese kam es am frühen Nachmittag zu einem so starken Andrang, dass dort die Polizei mit Fußstreifen Präsenz zeigte und die Besucher auf die Einhaltung der Corona-Maßnahmen hinwiesen. Diese reagierten laut Polizeibericht verständnisvoll und passten ihr Abstandsverhalten entsprechend an.

Auf dem Heiligenberg in Handschuhsheim war der Besucherandrang ebenfalls groß. Auch griff die Polizei ein, um den Verkehr zu sichern und die Straßen freizuhalten.

In Dossenheim musste die Talstraßen-Zufahrt zum "Weißen Stein" frühzeitig gesperrt werden. Hier war es bereits am Freitag durch die Straßenglätte zu gefährlichen Situationen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war es nicht verantwortbar einen Begegnungsverkehr auf der Zufahrtsstraße zum Weißen Stein zuzulassen. Die Sperrung des Weißen Steins soll auch am Sonntag bestehen bleiben.

In den Weinheimer und Sinsheimer Höhenlagen war die Verkehrssituation durchgängig störungsfrei.