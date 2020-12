Region. (kaf) Was für ein Anblick: Wer am Dienstagmorgen aus dem Fenster sah, durfte sich über eine fast überall geschlossene Schneedecke freuen. Bäume, Straßen, Häuser, Autos - alles voller weißer Pracht. Autofahrer hatten unter dem Schnee zu leiden, es kam zu zahlreichen Unfällen. Viele jedoch freuten sich einfach an den stimmungsvollen Bildern, die die Schneeflocken überall in der Region herbeizauberten. Unsere Fotografen haben sich auf die Suche nach den schönsten Perspektiven gemacht.

Schnee in der Region - die Fotogalerie