Schwetzingen. (RNZ) Knapp ein Jahr nach dem Richtfest haben sich der Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl, seine Amtskollegen Jens Geiß (Oftersheim) und Nils Drescher (Plankstadt) gemeinsam mit der Schulleitung einen Eindruck von den Arbeiten beim Neubau der Schimper-Gemeinschaftsschule verschafft.

Bei dem Rundgang stellte der Geschäftsführer des Zweckverbands Unterer Leimbach, Matthias Steffan, die Kosten, den Zeitplan und den aktuellen Zwischenstand des Projekts vor. "Die letzten Wochen waren mit außergewöhnlichen Anstrengungen verbunden, um die Baustelle in Betrieb zu halten", sagte er. Anfang März seien wegen der Corona-Krise viele Unsicherheiten entstanden und hätten viele Unternehmen signalisiert, ihre Arbeiten einzustellen.

"Gemeinsam ist es allen Beteiligten gelungen, die Baustelle am Laufen zu halten, auch wenn es in einzelnen und wichtigen Gewerken zu Verzögerungen gekommen ist", erklärte der stellvertretenden Projektleiter des Zweckverbands, Franz Boxheimer. Deshalb geht Matthias Steffan aktuell von einer Fertigstellung des Gebäudes Ende März 2021 aus.

Vor Ausbruch der Pandemie hatte man einen Umzug in den Weihnachtsferien und zum Jahreswechsel ins Auge gefasst. Neben den Corona-Bedingungen führten auch andere bautechnische Hindernisse zu einem Verzug auf der Baustelle, die nicht mehr aufgeholt werden konnten.

Dazu zählt der verspätete Einbau der 40 Tonnen schweren Stahltreppen in der Aula, also im Herzstück des zentralen Zuganges des neuen Schulgebäudes. Beim Rundgang durch das dreigeschossige Gebäude mit seinen fast 12.000 Quadratmetern, das in zwei Lernteamhäuser getrennt ist, wurde sichtbar, dass die Fassade mit ihrer hellen Klinkerfassade weitgehend fertiggestellt ist und der Innenausbau mit hoher Intensität in den technischen Gewerken voranschreitet. Die Teilnehmer warfen auch einen Blick auf die Sichtbetondecken und Wände, die die Firma Leonhard Weiss aus Öhringen erstellt hat und die neben den noch zu verlegenden Parkettböden, dem Gebäude künftig einen modernen und zugleich warmen Innenraumcharakter geben werden.

Neben der Ausstattung mit einem Schülercafé, Aufenthalts- und Spielräumen sowie einer Bibliothek und Schulsozialarbeitsräumen im Erdgeschoss, mit dem Werkstatt- und Technikbereich sowie den Lehrküchen im ersten Obergeschoss und den naturwissenschaftlichen Fachklassen im Stockwerk darüber, werden in zwei Lernteamhäusern die Klassenstufen fünf bis zehn untergebracht.

Diese beinhalten in den sogenannten Clusterbereichen für die unterschiedlichen Jahrgangsstufen neben Lerninseln auch Differenzierungsräume, die alle über eine medientechnische Ausstattung für ein "digitales Lernen" verfügen sollen. "Gerade hier hat die Corona-Krise die Lehrer, die ihren Unterricht komplett auf digitales Lernen umgestellt haben, vor große Herausforderungen gestellt und ein schnelles Umdenken gefordert", berichtet die kommissarische Schulleiterin Nicole Winkler-Engelhardt. "Aus diesem Grunde sollen auch die vom Land angekündigten circa 350.000 Euro aus dem Digitalpakt wirkungsvoll eingesetzt werden, da wir mit dem neuen Schulgebäude modellhaft in der Region beim digitalen Lernen vorangehen wollen", ergänzte OB Pöltl.

Schon währen der Pandemie habe die Schule bewiesen, dass sie das auch könne. Auch wenn noch nicht alle Klippen des Projekts umschifft seien, so Steffan, konnte der Zweckverband die letzte Kostenschätzung inklusive Risikozuschlag von 37 Millionen Euro in den Vergaben und Planungen halten. Durch den Neubau erhält der Zweckverband neben dem Landeszuschuss von knapp 2,9 Millionen Euro rund 900.000 Euro für die digitale Ausstattung und einen Kreditzuschuss.