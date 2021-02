Schifferstadt. (dpa/lrs) Gleich zwei tödliche Gewalttaten beschäftigen seit Donnerstag die Staatsanwaltschaft in der Pfalz. So soll ein Mann in Schifferstadt (Rhein-Pfalz-Kreis) seine 60 Jahre alte Tante getötet und seine Mutter schwer verletzt haben. Im benachbarten Neustadt an der Weinstraße wurde am Donnerstag außerdem Haftbefehl wegen Totschlags gegen einen Mann erlassen, der seine 72 Jahre alte Ehefrau umgebracht haben soll. Der 81 Jahre alte Mann befindet sich seither in Untersuchungshaft, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte.

Nach Angaben der Polizei hatten Zeugen am Mittwochabend die Beamten alarmiert, weil sich in der Wohnung des Ehepaars ein Streit abgespielt haben soll. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie neben dem 81 Jahre alten Bewohner auch dessen schwer verletzte Ehefrau in der Wohnung. Dort sei sie dann auch gestorben. "Die bei der Verstorbenen festgestellten Verletzungen lassen auf ein Tötungsdelikt schließen", heißt es von der Polizei.

Im Fall Schifferstadt nahm die Polizei am Donnerstag einen 31 Jahre alten Mann fest. Er soll seine 60 Jahre alte Tante getötet und seine Mutter schwer verletzt haben. Wie die Polizei mitteilte, sei der Verdächtige nach dem Verbrechen am Abend zuvor geflüchtet. Beamte hatten ihn gefasst, nachdem Zeugen am Donnerstag einen entsprechenden Hinweis gegeben hatten.

Den Angaben zufolge wurde die Polizei am Abend zuvor alarmiert, nachdem die verletzte Mutter des Tatverdächtigen aus ihrem Haus zu Nachbarn geflüchtet war. Wegen ihrer schweren Stichverletzungen habe sie notoperiert werden müssen. Im Haus der Frau habe man dann deren tote Zwillingsschwester entdeckt.

Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus, wie es von der Staatsanwaltschaft Frankenthal hieß. Informationen zu einem möglichen Motiv und zu näheren Hintergründen lagen zunächst nicht vor. Die Ermittlungen laufen in beiden Fällen.

Update: Donnerstag, 25. Februar 2021, 21.06 Uhr