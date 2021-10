Auf diesem Gelände an der Scheffelstraße (Ecke Heidelberger Straße) in Oftersheim soll neuer Wohnraum entstehen. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Oftersheim.Das knapp 3200 Quadratmeter große gemeindeeigene Grundstück an der Ecke Scheffelstraße und Heidelberger Straße wird zu einer Wohnbebauung entwickelt. Beim Bieterverfahren waren am Ende drei Bewerber im Rennen: Bieter A bot der Gemeinde vier Millionen Euro und wollte auf dem Gelände 14 Reihenhäuser errichten. Bieter B bot knapp 3,83 Millionen Euro und wollte elf Reihenhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus bauen. Bieter C bot 3,5 Millionen Euro und setzte auf 13 Reihenhäuser sowie ein Mehrfamilienhaus.

Der Gemeinderat hat nun in seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend beschlossen, das Grundstück an den Meistbietenden zu veräußern. Elf Räte stimmten für Bieter A, vier für B und sieben für C. Damit entstehen auf den 3200 Quadratmetern aller Voraussicht nach 14 Reihenhäuser.

Die Freien Wähler entschieden sich nach einer längeren internen Diskussion für Bieter A. Der biete nicht nur am meisten, sondern baue auch die meisten Reihenhäuser – und die seien gesucht, erklärte Fraktionsvorsitzender Michael Seidling. Angesichts des Verkaufspreises sei klar, dass dort kein bezahlbarer Wohnraum entstehe. Die Gemeinde solle vielmehr mit dem Erlös selbst für bezahlbaren Wohnraum sorgen. Auch die CDU-Fraktion entschied sich mehrheitlich für Bieter A. Die Planungen fügten sich am besten in die Umgebung ein, erklärte Tillmann Hettinger. Simone Rehberger (Grüne) vermisste bei allen Bietern die sozialen Aspekte. Am Ende entschieden sich die Grünen für Bieter C.

Jens Rüttinger (SPD) favorisierte Bieter B, der den ausgewogensten Plan präsentiere. Vor allem stelle der Investor der Gemeinde in dem Mehrfamilienhaus zwei Wohnungen für zehn Jahre zur Verfügung. So könnten dort doch noch zwei Oftersheimer Familien günstig eine Neubauwohnung mieten. Der Plan von Bieter C sei "sicher das auffälligste Projekt", passe aber nicht in die Umgebung. Bieter A lehnte Rüttinger ab, weil er die größte Fläche für die wenigsten Bewohner beanspruchte.

Neben der Schaffung neuen Wohnraums beschäftigten sich die Gemeinderäte mit einem weiteren Thema, das derzeit viele Oftersheimer bewegt. Die öffentliche Diskussion rund um mobile Luftfilter und raumlufttechnische Anlagen (RLT-Anlagen) in Schulen und Betreuungseinrichtungen ist emotional aufgeladen. Im Juli hatte der Gemeinderat beschlossen, mobile Luftfilter für die Oftersheimer Schulen und Kindergärten zu beschaffen. In den beiden Schulen und im kommunalen Albert-Schweitzer-Kindergarten wurde das umgesetzt. Die Träger der anderen fünf Kindergärten zeigten damals kein Interesse an den mobilen Luftfiltern. Sie hatten bereits die weitaus zielführenderen RLT-Anlagen im Blick. Nun sollen alle Kindergärten mit diesen Anlagen ausgestattet werden, damit alle Kinder geschützt sind.

Die mobilen Luftfilter aus dem Albert-Schweitzer-Kindergarten werden entfernt. Die Ausstattung der Schulen war in dieser Sitzung kein Thema. Die Kosten für eine Ausrüstung der Kindertagesstätten Albert-Schweitzer, Fohlenweide, Martin-Luther-Haus, Peter-Gieser, St. Kilian und Sonnenblume mit RLT-Anlagen belaufen sich laut dem Planungsbüro Schmitt & Partner auf rund 576.000 Euro. Um einen Puffer zu haben, schlägt die Verwaltung nun einen Kostendeckel von 650.000 Euro vor. Die Förderung für alle sechs Kindergärten läge bei maximal 460.000 Euro. Pro Standort sei die Förderung auf 500.000 Euro begrenzt, erklärte Bürgermeister Jens Geiß. Die Freien Wähler scheiterten mit ihrem Antrag, das Thema nicht öffentlich zu beraten. Es gebe, so Michael Seidling, noch Klärungsbedarf. Die Mehrheit sah das anders. Man müsse jetzt entscheiden, wenn die Anlagen im Winter zum Einsatz kommen sollen, meinte Simone Rehberger (Grüne). Sie hielt eine Verschiebung für fahrlässig. "Der Schutz unserer Kinder ist uns eine Pflicht."

Die Anschaffung war mehrheitlich unumstritten. Kritik gab es jedoch beim St. Kilian-Kindergarten. Dessen Zukunft sei offen, erklärte Patrick Schönenberg (Grüne). Dort nun 90.000 Euro zu investieren, ohne zu wissen, ob der Kindergarten abgerissen und neugebaut wird, sei aus ökonomischer Sicht "mindestens schwierig". Auch Annette Dietl-Faude (CDU) hielt die Vorlage für "suboptimal". Das Problem mit St. Kilian sei absehbar gewesen, und doch fände sich in der Vorlage dazu kein Wort. Jens Geiß konterte, dass ein späterer Ausbau der RLT-Anlage und ein Wiedereinbau an anderer Stelle möglich seien. Carmen Kurz-Ketterer betonte, die FDP sehe den Kauf solcher Geräte kritisch. Kein Filter ersetze das Lüften. Am Ende stimmte der Gemeinderat mit 16 Ja- und zwei Nein-Stimmen sowie vier Enthaltungen für die Beschaffung der RLT-Anlagen.