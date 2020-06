Von Sabine Hebbelmann

Sandhausen/Hockenheim. Was tun mit verletzten Säugetieren und Vögeln? Eine bewährte Anlaufstelle in Sandhausen ist die private Wildtierhilfe der Familie Mahler. Seit vielen Jahren nehmen Jeanette Plehn-Mahler und ihr Mann Josef Mahler in ihrem Haus so ziemlich alles auf, was vier Beine oder zwei Flügel hat und hilflos ist, von verwaisten Eichhörnchen über verletzte Igel bis hin zu flugunfähigen Krähen.

Nun bekommen die Tierfreunde Unterstützung: Esther und Michael Konieczny aus Hockenheim wollen dem Sandhäuser Ehepaar Arbeit abnehmen und haben sich bereit erklärt, zumindest die Findlinge mit den Flügeln zu übernehmen – mit Ausnahme der Greifvögel. Auch Tochter Maike Schäfer will mit einsteigen. In Hockenheim verfügen sie über Platz und eine Auswilderungsvoliere für Tauben und Krähenvögel.

Wolfgang Högerich, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) Walldorf-Sandhausen, freut sich über die Unterstützung und hat Familie Konieczny bei einem Besuch in Hockenheim im Namen der Ortsgruppe mit einer Spende über 200 Euro gedankt. In der Wildtierstation Sandhausen und ihrer neuen "Außenstelle" in Hockenheim werden Tiere erstversorgt und – falls nötig – an andere Stationen vermittelt. Ziel ist, dass sie sich möglichst bald wieder in freier Wildbahn zurechtfinden.

Tierfreunde, die gerne helfen: Michael und Esther Konieczny sowie Maike SchaÌfer. Foto: heb

Bei ihrem ehrenamtlichen Engagement sind die Tierfreunde auch mit dem Veterinäramt in Verbindung. Jeanette Plehn-Mahler ist 63 Jahre alt, und es ist ihr ein Anliegen, ihr Wissen über die Pflege der Tiere weitergeben. "Wir schulen Leute, die Interesse haben", berichtet sie. Einer Frau habe sie beigebracht, wie sich Igel aufpäppeln lassen. "Die kommt nächsten Herbst nicht mehr", ist sie sich sicher.

Esther Konieczny ist Physiotherapeutin. Gebrochene Füße und krumme Zehen sind für sie nichts Neues. Als ihr Pferd verletzt war, lernte sie, auch Tiere zu versorgen. "Jetzt behandle ich Wildtiere", sagt sie. Jeanette Plehn-Mahler und ihre Wildtierstation lernte sie vor einem Jahr über eine Kollegin, die dort einen Vogel abgab, kennen. "Wir sind beide tierverrückt und haben die gleiche Wellenlänge", sagen die beiden Frauen.

"Wer einen scheinbar verwaisten Jungvogel findet, sollte erst einmal schauen, ob die Eltern drum herumfliegen und es füttern", betont Konieczny. Auch der Nabu rät: "Helfen Sie nur dort, wo es wirklich notwendig ist." Jedes Jahr zur Brutzeit häufen sich Fundmeldungen über scheinbar hilflose Jungvögel und andere Tierkinder, die aus dem Nest gefallen sind. Man sollte solche Tiere auf keinen Fall gleich aufnehmen, sondern sie an Ort und Stelle belassen.

Meist handelt es sich nicht um Waisen, sondern um fast flugfähige Jungvögel mit relativ vollständigem Gefieder, die durch Bettelrufe noch mit ihren Eltern in Verbindung stehen. Sobald der Mensch sich entfernt, können sich die Eltern wieder um ihre Kinder kümmern. Sie rät Findern, erst einmal bei der Wildtierstation anzurufen und sich fachlichen Rat zu holen, bevor sie Tiere mitnehmen. Ein Vogeljunges könne man aber notfalls auch mal zurückbringen. "Vögel haben keinen Geruchssinn und lehnen ihr Junges gewöhnlich nicht ab."

Info: Private Wildtierhilfe Sandhausen, Familie Mahler, Telefon 0152/ 539 29.286.