Von Harald Berlinghof

Speyer/Altlußheim. Am Mittwoch geht eine lange Leidenszeit der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Salierbrücke zwischen Altlußheim/Hockenheim und der Domstadt Speyer zu Ende. Seit Januar 2019, also fast drei Jahre lang, wurde die 600 Meter lange Brücke über den Rhein saniert. Der Verkehr rollte über die stromabwärts gelegene Autobahnbrücke. Knapp 29 Millionen Euro wurden in die Sanierung investiert, die von zahlreichen Tücken und zeitlichen Verschiebungen geprägt war.

Der ÖPNV fiel in der Sanierungszeit nicht ganz aus. Ein Bus-Shuttle wurde eingerichtet. Foto: Gerold

> Die Brücke. Die Salierbrücke wurde in den Jahren 1954 und 1955 auf den Bestandsfundamenten einer Eisenbahnbrücke errichtet, die zuvor dort stand. Sie besteht aus zwei Bauwerken, der sogenannten Vorlandbrücke mit den Brückenauffahrten aus Beton und der eigentlichen Strombrücke über den Fluss aus Stahl. Sie verbindet die Bundesländer Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

> Statische Defizite. Eine Nachberechnung des Bauwerks im Jahr 2012 hatte ergeben, dass die Brücke Defizite in der Tragfähigkeit für heutige Verkehrsbelastungen aufweist – gerade auch für den Schwerlastverkehr. Die Vorlandbrücke auf badischer Seite musste mit Spritzbeton verstärkt werden. Der Brückenasphalt waren ebenso zu erneuern wie der Geh- und Radwegbereich sowie die Geländer zum Fluss und zur Fahrbahn. Die Brückenlager zur Vorlandbrücke galt es zu verstärken, und auch die Entwässerungseinrichtungen waren zu sanieren.

Für Pendler wurde ein Parkplatz auf badischer Seite gebaut. Foto: Lenhardt

> Der Verkehr während der Sanierung. Aufgrund der beengten Platzverhältnisse auf der Brücke war ihre Sanierung nur unter Vollsperrung möglich – zumindest für den Individualverkehr. Das machte dem Speyerer Einzelhandel Sorgen, war aber nicht anders zu lösen. So wurde die Autobahn 61 zur Umleitungsstrecke. Auch der Nahverkehr sorgte für Diskussionen. Am Ende wurde eine Spur für einen Kleinbus-Shuttle aufrechterhalten. Für Pendler wurde auf badischer Seite ein Parkplatz gebaut, dessen Größe nach einer Probephase auf den Bedarf angepasst wurde. Die Fahrspur über die Brücke durfte auch von den Kräften des Rettungsdienstes und der Feuerwehr in Einsatzfall genutzt werden. Ein Konzept, das sich letztlich bewährte. Ein Fuß- und Radweg wurde für die Dauer der gesamten Sanierungsmaßnahme ebenfalls immer offen gehalten.

Foto: Gerold

> Änderungen im Zeitplan. Die Sanierung sollte 26 Monate umfassen. So war es anfangs zumindest geplant. Am 18. Dezember 2018 gab das Regierungspräsidium Karlsruhe (RP) als federführende Behörde erstmals eine Mitteilung heraus, in der die Notwendigkeit der Brückensanierung benannt wurde. Den Beginn der Maßnahme hatte man damals auf den 7. Januar 2019 festgesetzt. Das Ende auf März 2021. Im Herbst 2019 die schlechte Nachricht aus dem RP: Die Brücke wird erst im Frühjahr 2022 fertig, ein Jahr später als geplant. Ganz so schlimm sollte es dann aber doch nicht werden. Im Juli 2020 – nach Ende der (um zwei Monate schnelleren) Arbeiten auf der Südseite und zu Sanierungsbeginn der Nordseite – teilte die Behörde mit, dass die Arbeiten noch in diesem Jahr abgeschlossen werden können. Nach einer Reihe von bösen Überraschungen.

Foto: Gerold

> Die Tücken des Bauwerks. Im Februar 2020 gab das RP bekannt, dass eine unerwartete Schadstoffbelastung des Betons mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) vorliege. Der Stoff ist in Deutschland seit Jahrzehnten verboten, im Beton der 1950er Jahre aber noch oft zu finden. Nicht jedoch in Brückenbauwerken, sondern in Hochbauten. Der Fund im Brückenbeton war daher ein Schock. Das Abbruchverfahren mit Hilfe von Hochdruckwasserstrahlen ging nur noch mit einem speziellen Reinigungsverfahren. Das ablaufende, kontaminierte Wasser musste aufgefangen werden. Die Reinigungsanlage dafür wurde in Österreich beschafft. Sie musste zuvor getestet werden, um sicherzugehen, dass kein belastetes Wasser in den Rhein fließt. Auch das verursachte Verzögerungen.

Viele Probleme bereitete den Planern um Bauleiter Volker Staudacker auch die schlechte und ungenaue Dokumentation des Bauwerks. Die Unterlagen aus den 1950er Jahren entsprachen häufig nicht der Realität, sodass stetig umgeplant werden musste. Die Sanierungsarbeiten verzögerten sich. Doch der milde Winter spielte den Planern in die Karten.

> Explodierende Kosten. Das alles hatte nicht nur Auswirkungen auf den Zeitplan, sondern auch auf die Ausgaben. Von ursprünglich elf Millionen Euro sind sie nach 16,7 Millionen Euro auf 28,7 Millionen Euro angestiegen. Dann gab es auch noch Mängel im neu eingebauten Asphalt auf der Südseite. Die Kosten dafür musste allerdings das Asphaltmischwerk übernehmen.

> Und Corona? Die Pandemie hatte wenig Einfluss auf den Bauablauf. Material und Personal standen jederzeit zur Verfügung. Die Hygienemaßnahmen an der Baustelle waren aufwändig. So war es eher der Fachkräftemangel, der dem RP Sorgen bereitete. Insbesondere Schweißer mit Spezialkenntnissen fehlten.