Walldorf. Gleich mehrere Verkehrsunfälle mussten die Beamten des Verkehrskommissariats Walldorf am frühen Donnerstagmorgen auf der Autobahn A5 in Höhe der Anschlussstelle Walldorf/Wiesloch aufnehmen.

Gegen 6.45 Uhr kam es auf der Gegenspur in Fahrtrichtung Karlsruhe, zu einem schweren Verkehrsunfall. Den Polizeiangaben zufolge reduzierte der Fahrer eines Zwölf-Tonners vor der Baustelle in Höhe der Auffahrt Walldorf/Wiesloch seine Geschwindigkeit, als ein nachfolgender Sprinterfahrer vermutlich aus Unachtsamkeit auf den Lkw auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der 52-jährige Beifahrer in dem Transporter eingeklemmt. Sowohl er als auch der Fahrer des Sprinters wurden so schwer verletzt, dass sie nach medizinischer Erstversorgung vor Ort in ein Heidelberger Krankenhaus eingeliefert werden mussten.

An dem Transporter entstand Totalschaden, am beteiligten Lkw Schaden in Höhe von mindestens 5000 Euro. Zur Bergung und Versorgung der Verletzten musste die A5 Richtung Karlsruhe kurzzeitig gesperrt werden. Laut Polizei kam es zu einem Rückstau von mindestens acht Kilometern Länge.

Kurz zuvor gegen 6.20 Uhr hatte sich auf der Gegenspur in Richtung Frankfurt ebenfalls ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 55-jähriger Autofahrer vom Beschleunigungsstreifen auf die Autobahn auffahren. Nach bisherigem Kenntnisstand unterschätzte er hierbei die Geschwindigkeit eines Lkw mit Anhänger, mit dem er in der Folge zusammenstieß.

Aufgrund des Zusammenpralls wurde der Pkw nach links gegen die Leitplanke geschleudert, bevor er schließlich zum Stehen kam. Verletzt wurde bei der Kollision niemand, jedoch entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Der Verkehr staute sich im Zuge des Unfalls bis hinter die Ausfahrt Kronau/Östringen.

Update: 22. März 2018, 17.15 Uhr