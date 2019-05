Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Die RNZ-Rummel-Reporter machen das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest unsicher. Heidelberg wird zum Mekka des Klimas. Und - Ironie des Schicksals - wird von der Natur in Atem gehalten. Naja, von einem Hochwässerschen zumindest. Das und mehr gab es in dieser Woche. Der Überblick.

> Deutsch-Amerikanische Sause: Das Wetter spielte nicht ganz mit. Doch das hielt die Menschen nicht davon ab, zahlreich das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest auf dem Hospital-Gelände zu Besuchen. Mittendrin: die RNZ. Unsere Achterbahn-(Nicht)Experten testeten - mal mehr, mal weniger erfolgreich - die Fahrgelegenheiten und räumten an den Spielbuden ab. Den Beweis sehen Sie hier:

> Alles Klima: In Heidelberg traf sich die Elite in der Stadthalle, um über den Klimaschutz zu reden. Action gab es aber draußen. Am Mittwoch blockierten Aktivisten zuerst die Theodor-Heuss-Brücke. Dann trat das Aktionsbündnis „Klimagerechtigkeit jetzt!“ in Aktion. Tags darauf legten die "Fridays for Future"-Schüler die Hauptstraße lahm. Und am Freitag wurde in Sinsheim ordentlich Lärm gemacht.

> Wohl bekomms: Altes Frittierfett, schmutziger Lagerraum und mehr - bei einer Sinsheimer McDonald's-Filiale geht's wenig appetitlich zu. Meint zumindest die Internetplattform "Topf Secret". "Null Aktualität", hält das Unternehmen dagegen. Das seien alles bauliche Mängel gewesen, die wären mittlerweile behoben. Darauf erst Mal 'nen Burger.

> Natur schlägt zurück: Während über das Klima in der Heidelberger Stadthalle debattiert wird, regt sich draußen nicht nur Volkes Stimmung. Sondern auch die Natur selbst. Hochwasser! Die Bundesstraße B37 unter der Alten Brücke musste am Dienstag sogar gesperrt werden - obwohl man eigentlich nicht davon ausgegangen war. Aber es gab schnell Entwarnung. Auch an Eberbach floss das Neckar-Hochwasser vorbei. In Neckargemünd hielten sie dagegen etwas länger den Atem an.

> Wieder ein Waschbär: Waschbären gehen immer. Ob als überraschender Gast im Heidelberger Zoo oder als Nutellabär in Ladenburg. Und in dieser Woche kam ein kleiner Langfinger hinzu. Und zwar in Handschuhsheim. Da stibitzte das Tier - völlig unbeeindruckt vom aufgewachten Besitzer - das Vogelfutter. Und da er eh grad am Werk war, gab's Nachbars Erdbeeren zum Nachtisch obendrauf.

> Tierretter retten ... Senioren: Ein defekter Aufzug. Was für manche allein schon ein Albtraum ist, wurde in einem Schönbrunner Seniorenheim zum Notfall. Denn die Bewohner kamen nicht mehr zu ihren Zimmer in oberen Etagen. Der Techniker? Kam nicht. Die Rettungsleitstelle? Sah keinen Notfall. Obwohl die Senioren dringend ins Bett mussten. Also machte die Heimleitung Nägel mit Köpfen - da sie nämlich bei der Tierrettung Neckartal-Odenwald aktiv sind, trugen deren Mitglieder die Bewohner kurzerhand nach oben. Ein juristisches Nachspiel wird es aber wohl noch geben.

> Waldhof-Fans zwischen Lust und Frust: Geschafft! Der SV Waldhof ist zurück in der oberen Etage des deutschen Fußballs. Den Aufstieg und die Meisterschaft feierten Anhänger dann entsprechend in der Innenstadt. Der Party-Lust folgte aber Polizei-Frust. Denn nach Zündeleien gab es einen Polizei-Einsatz, der etwas aus dem Ruder lief. Pfefferspray umnebelte die Szenerie - im wahrsten Wortsinn. RNZ-Leser meldeten sich per Facebook und berichteten über ihre Wahrnehmung der Ereignisse. Das Ende der Geschichte: Die Polizei setzte eigens eine Ermittlungsgruppe ein.

> Der erste Kopf rollt im Uniklinik-Skandal: Der Skandal um den Bluttest für Brustkrebs zieht weiter seine Kreise. Wer da noch durchblickt? Die RNZ! Wir lassen die Heidelberger Uniklinik nicht vom Haken und bleiben dran. Nun gab es dann nämlich erste personelle Konsequenzen. Der Geschäftsführer der Ausgründungsfirma Technology Transfer Heidelberg (TTH) wurde frei gestellt. Dabei ist aber unklar, warum Markus Jones eigentlich gehen musste. Alles klar?