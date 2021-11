Von Christine Frei

Binau. Die Rundwanderung führt durch reizvolle Landschaften, Wald und offenes Land wechseln sich ab, was das Einfangen letzter wärmender Sonnenstrahlen begünstigt. Streuobstwiesen eröffnen des Öfteren Ausblicke vom Bergrücken im Inneren der lang gezogenen Flussschleife. Die Mordklinge ist ein tiefer, bewaldeter Taleinschnitt, der umrundet wird, große Buchen und Eichen erstrahlen jetzt im schönsten Herbstkleid.

Immer noch spektakulärer ist die Margaretenschlucht, sie hat schließlich den Ruf zu verteidigen, alpin und schwer zugänglich zu sein. Bei adäquater Vorsicht muss sich aber niemand Sorgen machen, der 500 Meter lange Pfad ist sehr gut gesichert. Neben ihm tröpfelt das Flursbächlein über steile Sandsteinklippen und Mini-Schleierfälle, vorbei an grotesk platzierten, entwurzelten Bäumen, zwischen Moosen und Farnen. Dass hier Feuersalamander vorkommen, verkündet eine Info-Tafel.

Höhepunkte anderer Art, Ritterburg und Schloss, liegen gleich zu Beginn der Wanderung in Binau: Mit Standort auf engem Sporn aus Kalktuff, der sich durch eine stark kalkhaltige Wasserquelle gebildet hatte, wurde Burg Dauchstein um 1150 erbaut. Die Lage war militärisch günstig, doch gab es nur für eine kleine Burg Platz. Sie war wohl in erster Linie als Zollsperre vorgesehen – denn die auf der Burg ansässigen Ritter verlegten sich darauf, für die Neckarschifffahrt Zoll zu verlangen. Die ersten Bewohner der Burg waren die Ritter von Dauchstein.

Rund 200 Jahre hielten sie dort die Stellung, gefolgt für rund 100 Jahre von den Rittern von Helmstadt, die wahrscheinlich auch die letzten ständigen Bewohner der Burg waren. Dieter Rüdt von Bödigheim, der 1448 Burg und Herrschaft kaufte, erbaute sich im Dorf Binau ein Schloss. Die Burg wurde aufgegeben und verfiel im Laufe der Jahrhunderte. Intakt ist noch der Wohnturm, der zwar zurzeit nicht besichtigt werden kann, doch von der hölzernen Außentreppe lässt sich schön der Fluss überblicken.

Aus Binaus Ortsmitte ragen Schloss und Dorfkirche. Das Schloss wurde im 15. Jahrhundert erbaut, 300 Jahre später abgerissen und erneut aufgebaut. Heute ist ein Alten- und Pflegeheim darin untergebracht. Entspannt und genussreich verläuft die letzte lange Weggerade Richtung Binau, dem Höhenrücken folgend, mit Blicken so weit das Auge reicht.

Rund um Binau

Strecke: Vom S-Bahnhof Binau-Siedlung nach rechts entlang der Burg-Dauchstein-Straße Richtung Binau-Dorf gehen. Zwischen der Siedlung und dem Dorf führt ein ausgeschilderter Abstecher nach links unten zur Burg Dauchstein. Die Reichenbucher Straße passiert im Ortskern das Schloss Binau. Von der Kirche darüber durch die Alte Dorfstraße wandern, dann bald nach links an Lindauer und Ludwig-Pfisterer-Straße zum Ortsrand. Links dem Mordklingenweg mit der Markierung B1 folgen. Am oberen Ende der Mordklinge im spitzen Winkel nach links auf das Zeichen Rotes R wechseln. Die Margaretenschlucht ist nach rechts aufsteigend ausgeschildert. Am Schluchtende nach rechts gehen, an der folgenden T-Kreuzung links. Bei Erreichen der Landstraße dem nach rechts führenden Pfad folgen, an der folgenden T-Kreuzung rechts. Hier ist man wieder auf der Reichenbucher Straße, die vor dem Sportplatz nach links unten verlassen wird. So stößt man erneut auf die Burg-Dauchstein-Straße, die nach links zum Bahnhof Binau-Siedlung führt.

Länge: rund 15 Kilometer

Höhenunterschied: etwa 350 Meter

Dauer: etwa vier Stunden ohne Pausen

Anfahrt & Parken: Von Heidelberg dem Neckartal flussauf nach Binau folgen, von der B37 abfahren und auf der Burg-Dauchstein-Straße bis zum Bahnhof fahren, dort Parkmöglichkeiten.

ÖPNV: Gute S-Bahn-Verbindungen vom Hauptbahnhof Heidelberg nach Binau-Siedlung.

Verpflegung: Rastplätze für ein Picknick am Weg

Karten: MeKi Landkarten, Wanderkarte Blatt 17 Kleiner Odenwald - Kraichgau mit Brunnenregion 1:20.000 (2018), ISBN-13: 978-39312739340