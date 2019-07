In diesem Zeppelin geht es am Sonntag hoch hinaus. Foto: ZF Friedrichshafen

Hockenheim/Friedrichshafen. (cab) Am kommenden Wochenende gastiert die Formel 1 auf dem Hockenheimring. Am Sonntagmittag, 28. Juli, kurz vor dem Grand Prix, wird ein Zeppelin des Friedrichshafener Technologie- und Mobilitätsunternehmens ZF über dem Motodrom seine Runden drehen - und an Bord können können zwei Gewinner der RNZ sein. Die Rhein-Neckar-Zeitung verlost am heutigen Dienstag ein Mal zwei Tickets für diesen unvergesslichen Flug.

Start- und Landeplatz wird auf dem Flugplatz in Lachen-Speyerdorf sein. Hier beginnt der Flug exakt um 14.05 Uhr und wird an gleicher Stelle um 14.50 Uhr wieder enden. Die Gewinner sollten sich eine Stunde vor dem Start am Check-In-Schalter des Flugplatzes melden - und dabei ihre Ausweise nicht vergessen. Dann kann es schon losgehen.

Das Unternehmen ZF wirbt mit dem Luftschiff für seine Kampagne "Mobility-Life-Balance". In deren Rahmen werden moderne Mobilitätslösungen vorgestellt - etwa digitale Vernetzungen, "Robotaxis" oder auch Seilbahnen. Schon heute kümmert sich ZF nicht nur um Hybrid- und Elektroantriebe, sondern auch um die Weiterentwicklung der Mikromobilität.

Info: Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702322 oder schickt eine SMS an die Nummer 5 20 20 mit RNZ WIN PREIS (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort Gewinner sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Dienstag, 23. Juli, 15 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden)