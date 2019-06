Rhein-Neckar. (RNZ/mare) Sie haben noch keinen Plan für das lange Pfingstwochenende? Dann sind Sie hier richtig. Denn in der ganzen Region ist über Pfingsten von Samstag bis Dienstag einiges los. Wir haben einen Überblick über einige Veranstaltungen und weitere Ausflugstipps zusammengestellt.

> Pfingstmarkt in Angelbachtal: Ein mystisch und geheimnisvoll beleuchteter Schlosspark am Sonntagabend: Das soll eines der Highlights beim Pfingstmarkt in Angelbachtal sein, der von Samstag bis Montag, 9. bis 11. Juni, stattfindet. (Das komplette Programm gibt es rechts als Download)

An drei Tagen gibt es rund um den Festplatz reichlich Live-Musik bei den Vereinen, die zudem ein großes Speise- und Getränkeangebot bereithalten werden. Beim Rahmenprogramm ist wieder allerlei Bekanntes und Beliebtes dabei: Ein buntes Feuerwerk wird traditionell am Samstagabend den Nachthimmel erhellen, für einen großen Rummelplatz soll auf dem Festplatz gesorgt sein und mit unterschiedlichsten Ständen gibt es auch ein breites Warenangebot zum Stöbern. Zudem stellen sich die örtlichen Betriebe vor.

Programm > Sonntag, 9. Juni: 14 Uhr: Eröffnung im Schlosshof mit Biergarten und Streetfood "Tellerrand", Wein- und Likörstand sowie Vergnügungspark. > Montag, 10. Juni: ab 11 Uhr: Bewirtung im Schloss und auf dem Schlosshof, Bier- und Grillwagen, Streetfood, Vergnügungspark, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung ab 14 Uhr: Live-Musik mit dem Akkordeonverein Ravenstein. > Dienstag, 11. Juni: ab 10.30 Uhr: Frühschoppen mit Weißwurst und Weißbier im Schloss, anschließend Bewirtung im Schloss und auf dem Schlosshof, Bier- und Grillwagen, Streetfood, Sekt-, Wein- und Likörstand, Vergnügungspark, Krämermarkt, Spiel und Spaß mit dem Jugendtreff "Bienenstand" auf der "Alla hopp!"-Anlage, Oldtimer-Schlepper-Ausstellung ab 18 Uhr: Live-Musik mit dem Musikverein Merchingen.

> Merchinger Pfingstmarkt: Bereits zum 449. Mal findet der traditionelle Pfingstmarkt von Sonntag bis Dienstag, 9. bis 11. Juni, rund um das Schloss in Merchingen statt. Die Besucher können sich auf ein attraktives dreitägiges Festprogramm mit einem Krämermarkt, einer Oldtimer-Schlepper-Ausstellung und einem großen Vergnügungspark, bestehend aus Kinderkarussell, Hüpfburg, Schiffschaukel, Losbude, Schießstand, Wurfwagen und Süßwarenstand, freuen. Am Montag und Dienstag werden ausgestellte historische Fahrzeuge das Fest bereichern.

Eröffnet wird der Pfingstmarkt am Sonntag ab 14 Uhr im Schlosshof mit Biergarten, Streetfood "Tellerrand" und einem Wein- und Likörstand.

Der Pfingstdienstag beginnt mit einem Frühschoppen mit Weißbier und Weißwurst. Außerdem werden auf dem traditionellen Krämermarkt die Aussteller den Besuchern ihre vielfältigen Angebote, darunter Spielwaren, Geschenkartikel, Haushaltswaren, Bekleidungsmode, Lederwaren sowie verschiedene Hofladenprodukte wie Brot, Bergkäse, Erdbeeren und Honig, anbieten.

Ein vielfältiges kulinarisches Angebot sorgt für das leibliche Wohl. So gibt es auf dem Schlossplatz einen Bier- und Grillwagen, Streetfood "Tellerrand", einen Mittagstisch sowie Kaffee und Kuchen im Schloss und einen Sekt-, Wein- und Likörstand.

> Ritterfest auf Burg Guttenberg: Die Fahne auf dem Guttenberger Bergfried wird selten und nur zu ganz besonderen Anlässen gehisst. Einer davon ist das große Burgfest am Sonntag und Montag, 9. und 10. Juni, für das der Burgherr Bernolph von Gemmingen die alte Ritterburg zum 21. Mal für Ritter, Burgfräulein, Pagen, Knappen und so manches fahrende Volk öffnet. Mittelalterliche Klänge, duftende Kräuter und mystische Kreisel locken in die unzerstörte Feste. Denn die Burg blieb in ihrer weit über 800-jährigen Geschichte unerobert – das wird alljährlich gefeiert.

Die Tore öffnen sich für tausende Besucher für eine mittelalterliche Zeitreise voller Abenteuer. Allerlei Zünfte bieten Waren und Handwerkskünste feil, während „Die Ritter von Balestra“ beim Schaukampf ihre Schwerter klirren lassen, der Burgnarr Kai unermüdlich seine Possen reißt oder das Balsam Märchenteam im Schein von unzähligen Kerzen im Gewölbekeller zauberhafte Märchen erzählt.

Aus erster Hand des Burgherrn persönlich bekommt so mancher junger Recke ein echtes Ritterschwert ausgehändigt, wenn im Burgmuseum die Besonderheiten der Burg erkundet werden. Wer den Aufstieg in den Burgturm wagt, kann in einer der Türmerstuben mit Legoexperten gemeinsam bauen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Am Sonntag gibt es ab 18.30 Uhr erstmals eine Abendveranstaltung mit Musik und Feuershow bei freiem Eintritt. Der Eintritt in die Deutsche Greifenwarte ist für Burgfestbesucher ermäßigt.

Info: Haßmersheim-Neckarmühlbach, Sonntag & Montag, 9./10. Juni, jeweils ab 10 Uhr, Burg Guttenberg. Eintritt 7,50 Euro, Kinder 5,50 Euro, unter Schwertmaß frei.

> Michelstädter Bienenmarkt: Der Michelstädter Bienenmarkt findet vom 7. bis 16. Juni auf dem Festplatz am Wiesenweg statt. Die zehn Tage über die Pfingstwoche sind gespickt von Feierlichkeiten, Livemusik, Spiel und Spaß. Eröffnet wird der Bienenmarkt am Freitag um 18 Uhr im Kellereihof mit einem szenischen Spiel. Anschließend startet der Festzug mit den Gästen und Bürgern zum Festgelände mit Freigabe des Vergnügungsparks.

Das bunte Rahmenprogramm hat für jeden etwas zu bieten. Zu den Höhepunkten zählt am Pfingstmontag das 10. Michelstädter Sparkassen City Cross Radrennen, das Kinderfest findet am Mittwoch statt, der Familientag lockt am Donnerstag mit ermäßigten Preisen. Stadtlauf und Großfeuerwerk sind am Freitag die Höhepunkte. Und zum Abschluss am zweiten Sonntag gibt es die Imkermesse mit Versteigerung der Bienenköniginnen und den Blumenkorso.

Auch das Musikprogramm bietet jeden Tag Abwechslung von Rock bis Blasmusik. Und zahlreiche Fahrgeschäfte versprechen Spaß für die ganze Familie.

Info: Michelstadt, 7. bis 16. Juni, ab 13 Uhr (Eröffnungstag 16 Uhr), Sonn- und Feiertage ab 11 Uhr, Festgelände. Programm unter www.michelstadt.de

