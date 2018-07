Von Carsten Blaue

Mannheim. Für die treuen Zuschauer war es ein Schock, dass das Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) am Donnerstag Insolvenz beantragen musste. Trotz der drohenden Zahlungsunfähigkeit und des eingeleiteten Sanierungskurses soll das tagesaktuelle Programm aber weiter gesendet werden. Das sagt Bert Siegelmann, der Geschäftsführende Gesellschafter des Privat-Senders, im Interview mit der RNZ. Er sieht zudem die Region in der Verantwortung, wenn das RNF gerettet werden soll.

Herr Siegelmann, was ist passiert beim RNF?

Wir haben die Lizenz und den Produktionsauftrag für das halbstündige RTL-Regionalfenster im August vergangenen Jahres verloren. Seitdem fehlte uns der jährliche Scheck von RTL in Höhe von 1,4 Millionen Euro. Und das konnten wir nicht kompensieren. 30 Jahre lang hatten wir dieses Zeitfenster und haben es mit vollem Aufwand gefahren.

Warum hat das RNF die Lizenz nicht mehr bekommen?

Diese wird alle zehn Jahre neu ausgeschrieben. De jure bekommt sie derjenige, der die regionale Berichterstattung in allen Bereichen, von Sport über Politik bis hin zu Kunst und Kultur am besten abbilden kann. Außerdem sollte der Lizenznehmer nicht an RTL gebunden sein. Umso überraschender und unverständlicher war es für uns, dass wir die Lizenz nicht mehr bekommen haben.

Und wie geht es jetzt weiter?

Mit dem Insolvenzplan-Verfahren soll das Unternehmen restrukturiert und auf eine zukunftsfähige Basis gestellt werden. Die RNF-Geschäftsführung bleibt dabei uneingeschränkt im Amt. Wir werden in insolvenzrechtlichen Fragen beraten und vertreten von Rechtsanwalt Karlheinz Lorenz. Zudem wurde vom Gericht Rechtsanwalt Tobias Wahl zum vorläufigen Sachwalter bestimmt. Auch er ist aus Mannheim. Sie haben beide langjährige Erfahrungen im Insolvenz- und Sanierungsrecht. Fest steht jedenfalls, dass wir einen harten Sanierungskurs fahren und mit einer kleineren Mannschaft weitermachen müssen, die zu unseren neuen technischen Voraussetzungen passt. Diese haben wir in einem Prozess geschaffen, der eigentlich erst 2020/21 abgeschlossen sein sollte. Dazu gehörte auch die Erneuerung unseres Studios oder der Online-Plattformen. Die letzte Etappe dieses Prozesses können wir jetzt nicht mehr darstellen. Davon sind alle Bereiche betroffen. Aber wir streben an, dass wir das Insolvenzplan-Verfahren im ersten Quartal 2019 wieder aufheben können.

Was bedeutet dieses Verfahren für die Zuschauer? Was geht im Programm so nicht mehr?

Das Programm und die Produktionen haben damit nur mittelbar etwas zu tun. Unser tagesaktuelles Programm bleibt. Auch der Sende- und Produktionsbetrieb auf den Online-Plattformen geht weiter. Bei anderen Programmteilen, etwa im kulturellen oder sportlichen Bereich sowie bei den Hintergründen, müssen wir schauen, ob die Finanzierung noch ausreichend ist. Wir schauen uns das alles an. Auf jeden Fall brauchen wir Paten aus der regionalen Öffentlichkeit, keine Schulterklopfer.

Sie suchen Spender?

So würde ich das jetzt nicht nennen. Fakt ist: Wir können nur so viel Programm machen, wie durch den Markt gedeckt wird. Viele unserer Produktionen, die über das Tagesaktuelle hinausgehen, sind aufwändig. Wenn wir damit weitermachen sollen, brauchen wir eine bessere Finanzierung - durch Werbung, Stiftungen, egal wie. Wir sind das einzige journalistische Bewegtbildangebot in der ganzen Metropolregion. Wenn man das erhalten will, dann muss es von der Region auch mitgetragen werden. Ein Qualitätsmedium ist für null nicht zu haben.

Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter?

Ich wollte mich ja eigentlich aus der Geschäftsführung eher etwas zurückziehen und noch etwas mehr journalistisch machen. Aber ich bringe das hier jetzt auf jeden Fall zu Ende.