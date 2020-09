Von Jörg Runde

Ketsch/Mannheim. Natürlich hat Nikolaus Eberhardt mit etwas Sperrmüll unter der Ketscher Rheinbrücke gerechnet. Dass es am Ende zwei Straßenschilder und ein großes Plastikteil von einem Boot sind, ist auch für den erfahrenen Taucher überraschend. "Die Teile waren auch bei Niedrigwasser nicht zu sehen und lagen da teilweise wohl schon mehrere Jahre," sagt der Sprecher des Ketscher Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen am Samstag.

Es ist der Abschluss einer Müllsammelaktion, an der sich insgesamt 35 Helfer auf der Rheininsel beteiligt haben. Rund 30 Säcke voll mit Verpackungsmüll, Einweggrillschalen, Bier und Plastikflaschen, alten Klamotten und einem Fahrradsattel kommen an den Ketscher Ufern von Rhein und Altrhein zusammen. Eberhardt und seine Parteifreunde sind der Initiative Rhine CleanUp (Rheinsäuberung) gefolgt, bei der am Samstag von der Quelle bis zur Mündung des 1233 Kilometer längsten Flusses Deutschlands mehr als 300 Gruppen und fast 30.000 Helfer den Unrat beseitigten. Neben den deutschen nehmen auch Ehrenamtler aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und den Niederlanden teil.

Auch zahlreiche Initiativen in und rund um Mannheim haben ihre Helfer mobilisiert. In Ketsch zum Beispiel unterstützt der Wassersportclub (WSC) mit zehn Booten die Aktion vom Wasser aus. "Wir sammeln eigentlich auf ganz vielen Fahrten Müll, den wir sehen", sagt Bernd Uhland vom WSC und zeigt auf die Müllsäcke, eine vergammelte Matratze und ein altes Surfbrett. "Wenn man gezielt sucht, ist das Ergebnis natürlich noch einmal ein anderes."

Nicht nur dem Paddelfeund aus der Enderlegemeinde ist aufgefallen, dass in diesem Jahr noch mehr Müll als sonst rumliegt. Auch Uwe Franken, der mit den Surfridern Baden/Pfalz am Sandhofer Altrhein und an der Friesenheimer Insel Unrat aufsammelt, hat eine deutliche Zunahme festgestellt. "Das sind die Folgen von Corona. Die Menschen sind mehr an den Ufern unterwegs, weil viele Unterhaltungs-Angebote geschlossen sind. Daher kommt dann auch der auffallend große Anteil Verpackungsmüll von ,Take-Away-Essen’", erklärt Franken. Seiner Gruppe, die zum Teil mit dem Stand-Up-Paddle-Board unterwegs ist, schließen sich rund 50 Menschen an. Ihr Ergebnis: etwa 90 volle Säcke und eine Handvoll Autoreifen.

"Das Ergebnis und die Teilnehmerzahl sind wirklich gut", sagt Franken und fügt hinzu, dass überhaupt die Mitmachbereitschaft in diesem Jahr auch in der Region viel größer gewesen sei als vergangenes Jahr. So sind zum Beispiel Helfer der Stadt Speyer in ihrem Ufergebiet aktiv, an der Fähre ihres Ortes sammeln die Altriper Grünen, die Kanu-Gesellschaft Neckarau ist am Altrhein Silberpappel unterwegs, die Mannheimer Grünen schuften an den Rheinterrassen und der Kanu Club Mannheim geht im Naturschutzgebiet Reißinsel auf Müllsuche. Alle organisierten Gruppen sammeln am Rheinlauf mehr als 320 Tonnen Müll. Rhine-CleanUp-Initiator Joachim Umbach ist von dem Gesamtergebnis überwältigt: "Diese Menschen haben es begriffen: Das ist zwar nicht ihr Müll, aber es ist unser Planet." Er hofft, dass von der Aktion ein Signal ausgeht: "Ziel ist es, eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen: Müll muss ordentlich entsorgt werden, er gehört nicht in die Natur."

Vor allem Plastikmüll ist schlimm für alle Gewässer. Weil der Kunststoff lange braucht, um biologisch abgebaut zu werden, treiben Plastiktüten und PET-Flaschen über Jahrhunderte in Flüssen und Meeren. Der Müll verstopft die Mägen von Seevögeln und Fischen.

Jenen, die meinen, dass der Dreck im Rhein nichts mit der Meeresverschmutzung zu tun hat, sei gesagt: Das Gesamtgewicht der Plastikteilchen, die alle Flüsse weltweit ins Meer befördern, schätzen Forscher vom Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven auf bis zu vier Millionen Tonnen pro Jahr. Die Bürger in Deutschland sind mit jährlich fast 230 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf die größten Sünder in Europa.

Grund genug, das eigene Verhalten zu überdenken und sich die Aktion 2021 schon einmal vorzumerken. Dann wollen die Organisatoren den CleanUp auf Nebenströme wie den Neckar ausweiten. "Wir haben viele Anfragen aus diesen Regionen", sagt Organisator Umbach. "Müll gibt es schließlich auch dort in allen Ausprägungen."