Von Sabine Hebbelmann

Rhein-Neckar. In und um Wiesloch wurde über Jahrhunderte nach Erzen gesucht und gegraben. Heute finden sich die Spuren der damaligen Wirtschaftstätigkeit in Form von Schwermetallbelastungen noch immer im Boden. Seit 1979 wurden allein in Wiesloch über 4000 Bodenproben untersucht.

Schwermetalle werden von einigen Pflanzen in besonders hohem Maß angereichert. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis weist Landwirte und Kleingärtner darauf hin, dass es zu Überschreitungen von zulässigen Höchstmengen nach der aktuell gültigen "(EU)-Verordnung zur Festsetzung der Höchstgehalte für bestimmte Kontaminanten in Lebensmitteln" kommen kann. Bereits 1996 wurde nach umfassenden Untersuchungen in räumlich abgegrenzten Gebieten der Anbau bestimmter Pflanzenarten vorsorglich untersagt.

In den letzten fünf Jahren hat die Untere Bodenschutzbehörde weitere Untersuchungen veranlasst, die in diesem Jahr abgeschlossen werden sollen. Mit Unterstützung des Umweltministeriums wurden in einem über acht Quadratkilometer großen Untersuchungsgebiet zwischen Walldorf, Sandhausen und Nußloch zahlreiche Boden-und Pflanzenproben untersucht.

Dabei hat sich gezeigt, dass es in diesem Bereich weitere Belastungen gibt. Für die dort tätigen Landwirte nach Auffassung von Margarete Schuh, Leiterin des Wasserrechtsamtes, keine einfache Situation, kam es doch schon mehrfach zu Interessenkonflikten zwischen der geplanten Erzeugung von Lebensmitteln und dem Schutz der Verbraucher. Dabei unterliegen die Landwirte einer besonderen Eigenverantwortung als Erzeuger. Aber auch Kleingärtner in den betroffenen Gebieten sollten in eigenem Interesse auf den Anbau der im Leitfaden genannten Kulturen verzichten. Damit die Schwermetalle nach Möglichkeit im Boden bleiben.

Ein „Stollenmund“ zwischen Wiesloch und Baiertal erinnert an alte Bergbauzeiten. Fotos: Hebbelmann

Nach Abschluss dieser Untersuchungen beabsichtigt das Landratsamt, Landwirte und Kleingärtner umfassend zu informieren. Schon jetzt hat die Untere Bodenschutzbehörde den Leitfaden über den Anbau von Nahrungs- und Futterpflanzen auf mit Arsen und Schwermetallen belasteten Böden im Rhein-Neckar-Kreis fortgeschrieben. Er soll Landwirte und Kleingärtner auf die geltenden Anbaubeschränkungen hinweisen und ist auf der Website des Rhein-Neckar-Kreises zu finden.

Der Leitfaden enthält auch praktische Empfehlungen wie die, im Zweifel Vor-Ernte-Beprobungen durchzuführen und damit eine eventuelle Einstufung als Abfall mit den gegebenenfalls damit verbundenen Entsorgungs- oder Behandlungskosten zu vermeiden.

Der Nußlocher Landwirt Roland Waldi, Vorstand der Marktgemeinschaft Kraichgaukorn, ist von den Belastungen nicht betroffen, hat aber ebenfalls einen Tipp parat: Gerade Viehfutter sei häufig durch anhaftenden Boden verunreinigt. Das lasse sich durch gute fachliche Praxis verhindern, indem Mähmaschinen und Schwader so hoch eingestellt werden, dass der belastete Boden nicht aufgewirbelt wird. Damit ließe sich gegebenenfalls vermeiden, dass die Ernte entsorgt werden muss. Obwohl die betroffenen Bauern die Schwermetallbelastung nicht verursacht haben, müssen sie mit der Problematik zurechtkommen, bedauert er.

Ein Experte für das Thema historischer Bergbau und Schwermetallbelastung in der Region ist der Wieslocher Geologe Ludwig Hildebrandt. "Schwermetalle kommen natürlich in den Vererzungen des Muschelkalks vor, und oft kann man nicht unterscheiden, was geologisch bedingt und was durch die Verhüttung entstanden ist", erklärt er. Ganz Wiesloch stehe auf Muschelkalk, dazu kämen mächtige Schlackenhalden entlang des Leimbachs sowie weitere Schlackenfunde in der Umgebung, die auf mittelalterliche Silber- und Bleihütten in Baiertal, Nußloch, Leimen, Sandhausen und Rauenberg hinwiesen. Zudem hätten großflächige Abschwemmungen durch die Ortsbäche und Wiesenwässerungen zu einer Verteilung in die Fläche geführt.

Reinhold Grünberger vom Wasserrechtsamt im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis nennt neben der Nutzung der Gewässer zur Erzaufbereitung auch die Verwendung der Schlacken beispielsweise für den Wegebau. Als Hauptparameter der Belastung nennt er Arsen, Blei, Cadmium und Thallium. Demnach wurde durch den historischen Bergbau eine Fläche von etwa 170 Quadratkilometern kontaminiert, das entspricht 38 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche des Rhein-Neckar-Kreises, davon etwa zehn Quadratkilometer stärker. Weitere Flächen wurden im Bereich der Ortsbäche zwischen Walldorf, Sandhausen und Nußloch untersucht. Dabei wurden bisher unbekannte Belastungen gefunden.