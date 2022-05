Von Alexander Albrecht

Rhein-Neckar. Jedes Angebot hat seinen Preis – deshalb hat Christian Specht auch noch nie sonderlich viel von einem kostenlosen oder sehr günstigen öffentlichen Nahverkehr gehalten. Am Montag hat der Vorsitzende des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar Bundesverkehrsminister Volker Wissing bei einem Termin im Mannheimer Evobus-Werk ein wenig sein Leid geklagt. Der Anlass: die geplante Einführung des Neun-Euro-Tickets. 2,5 Milliarden Euro investiert der Bund dafür. "Wie viele Elektrobusse hätte man für dieses Geld anschaffen und die Ladeinfrastruktur ausbauen können ...", hadert Specht hinterher bei der VRN-Jahrespressekonferenz.

Hintergrund Erneut weniger Fahrgäste Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) kämpft weiterhin schwer mit den Folgen der Pandemie. Wie Geschäftsführer Volkhard Malik erläuterte, sind die Ticketeinnahmen der angeschlossenen Unternehmen im vergangenen Jahr gegenüber der Vor-Corona-Zeit um knapp 21 Prozent eingebrochen und summierten sich auf insgesamt 262,6 Millionen Euro. Und das sind noch einmal fast sechs Prozent weniger gegenüber dem ersten Krisenjahr 2020. Da der VRN unter den Rettungsschirm von Bund und Ländern schlüpfen konnte, sind die Verluste ausgeglichen worden. Allerdings macht sich Malik bereits Sorgen für 2023, wenn keine staatlichen Zuschüsse mehr zu erwarten seien. Deshalb müssten sich die Ergebnisse bereits in diesem Jahr verbessern. Glücklicherweise seien die Fahrgastzahlen nicht so stark zurückgegangen wie die Umsätze. "Das wäre noch viel schlimmer", so Malik. Dank flexibler Tarifmodelle habe man viele Stammkunden halten können. Und darauf setzt der Verkehrsverbund auch seit Beginn des Jahres mit einer grundlegenden Preisstruktur, die Malik gar ein "Jahrhundert-Tarifwerk" nennt. Neue Angebote wie das Rhein-Neckar-Ticket Flex, das Fünf-Tage-Ticket und das sogenannte Bestpreisprinzip beim elektronischen Luftlinientarif sollen die rund 13 Prozent verloren gegangenen Fahrkarten-Abonnenten zur Rückkehr bewegen. Indes kaufen immer mehr Kunden ihre Fahrscheine online oder als Handy-Ticket. Der digitale Vertrieb hat 2021 den Umsatz von 2019 um rund drei Prozent übertroffen. Die Kehrseite: Dieses Geschäft macht nur 6,6 Prozent des gesamten Ticketverkaufs aus. Hätte nicht die Diskussion um das Neun-Euro-Ticket dazwischen gefunkt, wäre Malik ausführlich auf das "Reizthema" Jugendticket für Baden-Württemberg eingegangen. Wie berichtet, sollen Auszubildende und Studierende für 365 Euro den Nahverkehr ein Jahr lang nutzen können. Das Land wollte mit dem Angebot schon am 1. September loslegen, was für den VRN und andere Verkehrsgesellschaften technisch nicht umsetzbar war. Jetzt soll es am 1. März 2023 starten. Was Malik jedoch viel mehr ärgert, ist die Finanzierung. Denn 30 Prozent müssen die Stadt- und Landkreise schultern – "und deren Haushalte stehen wegen Corona und den Folgen des Ukraine-Krieges schon gewaltig unter Druck".

Zumal in Mannheim und Heidelberg am vergangenen Donnerstag eine "Zeitenwende" eingeläutet worden sei. Die beiden Kommunen sind von der EU zu Modellstädten gekürt worden und sollen bis 2030 klimaneutral sein. Das kostet aber auch: Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz sprach in diesem Zusammenhang von einem zweistelligen Milliardenbetrag, wobei die ausgewählten Städte auch leichter an EU-Fördermittel kommen. Vor dem Hintergrund dieser Größenordnungen hält Specht das Neun-Euro-Ticket für ein falsches Signal. "Das ist ein Stück weit ein Etikettenschwindel." Das Angebot sei nicht nachhaltig und erwecke den fatalen Eindruck, dass der ÖPNV billig zu haben sei.

Und Specht glaubt auch nicht, dass viele Autofahrer deshalb umsteigen werden. Dafür bräuchte es vielmehr bessere Anbindungen von Bus- und Straßenbahnstrecken an entlegene Gewerbegebiete, überhaupt neue Trassen oder eine Verdichtung der Takte. Zwar lobt Specht die Stadt Heidelberg für ihre Experimentierfreude und hat mit Interesse verfolgt, dass dort vier Wochen lang Busse und Bahnen gratis fuhren, was den Fahrzeugen 15 Prozent mehr Nutzer bescherte. Specht will aber erst die Auswertung abwarten.

Und analysieren, ob die Kosten den Nutzen rechtfertigten. "Wir wissen noch nicht, ob es Autofahrer waren, die umgestiegen sind", so Specht. Sein Fazit: Ein kostenloser ÖPNV sei keine Antwort auf die Frage der Klimaneutralität und sorge nicht automatisch für eine Verdopplung der Fahrgastzahlen, die sich das Land bis 2030 vorgenommen hat.

Aller Skepsis von Specht zum Trotz und obwohl die Finanzierung von Bund und Ländern noch geklärt werden muss: Der VRN bereitet die Einführung des Neun-Euro-Tickets ab 1. Juni vor. Es werde analog und online erhältlich sein, sagt Volkhard Malik, der Geschäftsführer des Verkehrsverbunds. Das Angebot gilt von Juni bis August – nicht ab dem Tag der Entwertung, sondern jeweils bis Monatsende.

Laut Malik kann es nicht "auf einen Schlag" für alle drei Monate erworben werden. Gültig ist das Ticket im Nahverkehr in ganz Deutschland. Kunden mit Zeitkarten, Jobtickets oder Semestertickets erhalten den Differenzbetrag in den drei Monaten automatisch erstattet. "Sie brauchen nichts unternehmen, das machen wir", verspricht Malik den VRN-Abonnenten.