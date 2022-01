Stuttgart. (dpa/lsw) Die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte werden von Freitag an aufgehoben. Da dann wieder die normale Alarmstufe gelte, fielen die Sperren zwischen 21 und 5 Uhr morgens weg, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch in Stuttgart.

Menschen, die weder geimpft noch genesen sind, durften bisher in der Alarmstufe II nur aus zwingenden Gründen nachts das Haus verlassen. Die Ausgangsbeschränkung galt in Kreisen mit einer 7-Tages-Inzidenz von mindestens 500. Dieser Grenzwert ist in allen 44 Kreisen im Land überschritten.

Mit der neuen Corona-Verordnung soll auch die Regel in der Alarmstufe II angepasst werden. Künftig sollen die Ausgangsbeschränkungen erst greifen, wenn in einem Kreis die Inzidenz von 1500 überschritten wird, sagte der Sprecher der dpa. Hintergrund ist, dass wegen der Omikron-Virusvariante die Inzidenzen zuletzt stark gestiegen sind. Die Verläufe bei einer Krankheit sind aber deutlich milder.

Rhein-Neckar-Kreis/Heidelberg. (RNZ) Wie das Landratsamt aktuell mitteilt, gilt ab Mittwoch, 26. Januar, für nicht-immunisierte Personen wieder eine nächtliche Ausgangsbeschränkung.

Wegen der Überschreitung der 500er-Inzidenz dürfen Nicht-Geimpfte das Haus nur noch zwischen 21 und 5 Uhr verlassen, wenn sie einen triftigen Grund haben, so die Pressestelle des Landratsamtes.

Triftige Gründe und Ausnahmen

Als triftige Gründe gelten unter anderem die Inanspruchnahme medizinischer Leistungen, die Berufsausübung, der Besuch von Ehegatten oder Lebenspartnern, körperliche Bewegung allein im Freien und der Besuch bestimmter Veranstaltungen, zum Beispiel Gemeinderatssitzungen oder Veranstaltungen von Glaubens- und Religionsgemeinschaften. Eine Übersicht gibt der Paragraph 17a, Absatz 2, der Corona-Landesverordnung: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/aktuelle-corona-verordnung-des-landes-baden-wuerttemberg/

Ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren beziehungsweise Kinder, die noch nicht eingeschult sind sowie Schülerinnen und Schüler, die an den regelmäßigen Testungen im Rahmen des Schulbesuchs teilnehmen und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Auch Personen, die durch eine ärztliche Bescheinigung glaubhaft machen, dass sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sind ausgenommen.

Wann treten die Ausgangsbeschränkungen wieder außer Kraft?

Die Ausgangsbeschränkungen treten wieder außer Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 500 unterschreitet.

Es besteht zudem die Möglichkeit, dass durch die von der Landesregierung in den kommenden Tagen Änderung der Corona-Verordnung die Ausgangssperre gestrichen wird.

Info: Die Bekanntmachung ist unter www.rhein-neckar-kreis.de/bekanntmachungen nachzulesen.